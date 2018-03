Pai de homem morto pelo FBI diz que filho foi executado O pai do imigrante checheno morto durante interrogatório do FBI disse que os agentes "executaram" o seu filho. Ibragim Todashev era investigado pela sua relação com um dos irmãos Tsarnaev, acusados dos atentados na Maratona de Boston, em abril deste ano, nos Estados Unidos.