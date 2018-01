Pai de provável presidente foi morto pelas Farc Às 5 da tarde do dia 7 de agosto, Álvaro Uribe Vélez estará tomando posse como presidente da Colômbia ? se as pesquisas estiverem certas. Estará, também, iniciando o acerto de contas de sua vida com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que assassinaram seu pai numa das fazendas da família, 19 anos atrás. E que já tentaram matá-lo várias vezes também. Eram quase 6 da tarde do dia 14 de junho de 1983. Alberto Uribe e os filhos Santiago e María Isabel tinham chegado havia duas horas apenas à fazenda Guacharacas, no Departamento de Antioquia, noroeste da Colômbia, e já se preparavam para regressar a Medellín, quando surgiram cerca de 15 homens em uniforme de campanha. ?Farc!?, gritou Alberto, grande fazendeiro da região, e entrou correndo na sede, com os filhos e o piloto de seu helicóptero, Bernardo Riveros. Os homens gritaram de fora que saíssem e que não lhes fariam mal. Alberto, que não andava com guarda-costas, mas costumava repetir o lema ?antes morto do que seqüestrado?, sacou o revólver. Caiu com dois tiros de fuzil, um no peito e um na cabeça. Santiago, irmão de Álvaro Uribe, saiu correndo pelos fundos da casa, com um tiro nas costas que varou pelo peito, raspando o pulmão. A outra irmã, Marta, e o piloto, esconderam-se em casa. Antes de ir embora, os guerrilheiros metralharam o helicóptero. Ao receber a notícia, em Medellín, Álvaro Uribe, que tinha sido diretor da Aviação Civil, pediu aos amigos que lhe arranjassem um helicóptero para ir resgatar os irmãos e, à Aeronáutica, permissão para decolar depois das 18h30, o que a lei proibia. Mais tarde, o jornal El Mundo revelou que o helicóptero pertencia ao deputado Pablo Escobar, chefe do Cartel de Medellín. ?Pois bem, não tive relações com Escobar, nem quando se costumava ter?, garantiu há um mês em entrevista a El Tiempo, referindo-se ao período em que os narcotraficantes eram socialmente aceitos na Colômbia. Uribe confirma, no entanto, a ligação de sua família com outro ex-chefe do Cartel de Medellín, Fabio Ochoa, extraditado para os Estados Unidos em setembro do ano passado. Tulio Ochoa, pai de Fabio, era primo-irmão de Martín Emilio Vélez Ochoa, avô materno do candidato. Além disso, o amor aos cavalos de raça e às feiras agropecuárias e o ódio à guerrilha uniram os dois ramos da família. Em sua Biografia Não-Autorizada, de Álvaro Uribe Vélez (O Senhor das Sombras), lançada este mês, o jornalista Joseph Contreras, da revista Newsweek, afirma que o pai do candidato manteve, também, ?muito boas relações pessoais e de negócios com Pablo Correa Arroyave?, um dos três Pablos da máfia ? os outros eram Escobar e um outro Pablo Correa. Os anos passaram. Uribe, que começara a vida pública aos 23 anos, como diretor de Patrimônio das Empresas Públicas de Medellín, fora prefeito biônico de Medellín em 1982 e vereador de 1984 a 1986, elegeu-se governador de Antioquia em 1995. Neste cargo, impulsionou a criação das Convivir (conviver), cooperativas de segurança particular destinadas a proteger empresários, fazendeiros, comerciantes e moradores das extorsões e seqüestros da guerrilha. Diante da debilidade e falta de apetite do Estado para garantir a segurança pública, as Convivir significaram uma forma de proteção para quem tentava ganhar a vida honestamente. Mas também se prestaram a outra coisa: por meio dessas cooperativas, bandos armados a serviço dos narcotraficantes e grupos semiclandestinos vinculados às Forças Armadas e à polícia, encarregados do trabalho sujo contra a guerrilha, ganharam uma fachada institucional e vias legais de financiamento. Estas duas ramificações tiveram origem comum, que remonta a dezembro de 1981, quando foi fundado, em Cali, o movimento Morte aos Seqüestradores (MAS), financiado, inicialmente, por 223 chefes do narcotráfico. Entretanto, na segunda metade dos anos 80, quando os narcotraficantes começaram a entrar em choque com o Estado, Carlos Castaño e seu irmão, Fidel, romperam com Escobar e formaram a organização Los Pepes, que ajudou as forças públicas a desbaratar os cartéis de Medellín e de Cali. Los Pepes foram o embrião dos paramilitares na Antioquia, que depois se uniram a outros grupos no resto do país e formaram as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), que se dedicam a combater a guerrilha e a massacrar povoados suspeitos de simpatia pelos inimigos, assim como fazem os guerrilheiros. Algumas ?frentes? paramilitares e guerrilheiras também disputam o controle sobre áreas de cultivo de coca e papoula (matéria-prima da heroína) e rotas do narcotráfico, como ocorreu em Bojayá. Na tarde do dia 14 de abril, um domingo, Uribe e as Farc se reencontraram em Barranquilla, na costa noroeste do Caribe. Uma bomba colocada num ônibus explodiu quando passava a caravana do candidato. Uribe saiu ileso, mas 4 pessoas morreram na hora e outras 20 ficaram feridas. Dias depois, seu motorista, que, mesmo ferido, conseguiu dirigir a camionete blindada para longe do local, morreu no hospital. A polícia informou que já havia frustrado outros quatro atentados, só durante esta campanha. 