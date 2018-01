Pai do programa nuclear nega que Saddam tivesse armas Jafar Dhia Jafar, pai do programa nuclear bélico do Iraque, negou nesta segunda-feira que o regime de Saddam Hussein tenha voltado a buscar armas nucleares, mas reconheceu que o país tentou esconder suas operações de armas proibidas antes de destruí-las totalmente 13 anos atrás. As declarações de Jafar foram feitas em um debate sobre as repercussões da ocupação do Iraque promovido pelo Centro Unido de Estudos Árabes em Beirute, Líbano. Esta foi a primeira aparição pública de Jafar depois da invasão do Iraque por forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos em março de 2003. O pai do programa nuclear bélico do Iraque acusou a Organização das Nações Unidas (ONU) de esconder do público informações sobre os programas de armas de destruição em massa mantidos pelo regime de Saddam. Ele exigiu uma investigação sobre o que os inspetores internacionais de armas sabiam antes da invasão do país árabe. Jafar apresentou um estudo escrito em co-autoria com Noman Saad Eddin al-Noaimi, outro proeminente cientista nuclear iraquiano, negando que o país tenha retomado sua busca por armas atômicas antes de ser invadido. No passado, Al-Noaimi foi diretor-geral do programa nuclear iraquiano. Juntos, eles escreveram que Saddam ordenou pessoalmente a eliminação das armas de destruição em massa e todos os meios de produzi-las. "Em julho de 1991, Saddam Hussein emitiu ordens para a destruição de todas as armas proibidas, assim como dos sistemas para a produção das mesmas. O trabalho foi executado pelas forças especiais da Guarda Republicana", garantiram os cientistas no trabalho. "Podemos confirmar com absoluta certeza que o Iraque não possuía mais armas de destruição em massa depois de tê-las eliminado total e unilateralmente no verão (boreal) de 1991. Desde então, nenhuma dessas atividades foi retomada porque não havia mais meios para a retomada de tais atividades", escreveram ambos. Antes da invasão do Iraque, o governo americano insistia que Saddam Hussein desenvolvia um programa de armas nucleares e utilizou o argumento como principal justificativa para a invasão do país árabe. Entretanto, os especialistas Hans Blix e Mohamed el-Baradei - diretores dos programas de inspeção de armas químicas, biológicas e nucleares da ONU - declararam que suas equipes de busca não haviam encontrado no Iraque nenhum indício de existência das armas ou dos programas. Até hoje, os inspetores americanos que vasculham o Iraque depois da ocupação não encontraram nenhuma evidência para sustentar as denúncias feitas antes da guerra.