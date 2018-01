Pai é acusado de matar quatro crianças na Polônia Promotores poloneses acusaram um home de 29 anos de assassinar os próprios filhos, depois que os corpos mumificados das crianças foram encontrados em barris no apartamento da família. O homem, identificdao apenas como Krysztof N., foi preso no domingo, depois que a polícia do município de Lodz encontrou os barris de plástico que continham os corpos de dois meninos, gêmeos, que teriam sido mortos há quatro ou cinco anos, e de dois bebês recém-nascidos. Evidências sugerem que ?as crianças morreram de forma violenta, como resultado de ações perpetradas por ambos os pais?, disse Witold Kozicki, porta-vpz da polícia de Lodz, 120 km a sudoeste de Varsóvia. Não ficou claro se a mãe das crianças, uma mulher grávida de 30 anos que também foi detida, seria acusada no caso.