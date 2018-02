Pai pede registros médicos de Michael Jackson

Um juiz deve decidir se o pai de Michael Jackson deve receber os registros médicos relacionados à morte do filho. O advogado de Joe Jackson entrou com uma petição no mês passado pedindo todos os registros médicos do cantor feitos no Centro Médico Ronald Reagan, onde Michael Jackson morreu no dia 25 de junho.

Seu advogado, Brian Oxman, pediu os arquivos como parte de um esforço para obter uma renda mensal para o patriarca da família Jackson. Ele diz que seu cliente tem o direito de saber mais sobre a morte de seu filho.

Os advogados que cuidam dos bens de Michael Jackson querem que o juiz revogue as petições e afirmam que elas violam os direitos de privacidade e não são relevantes no caso do requerimento de pensão. Oxman disse que Joe Jackson não vai comparecer à audiência desta quinta-feira.