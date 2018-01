Pai processa filho por ter vendido seu cão Um servidor público da República Centro-Africana, inconsolável desde o desaparecimento de seu cachorro de estimação, abriu um processo judicial contra seu filho num tribunal de Bangui, capital do país, por ter vendido o animal a um vizinho apaixonado por carne canina, informaram fontes judiciais. Furioso por não ter recebido dinheiro de seu pai e com três meses de salários atrasados, o filho levou o cão à casa do vizinho e vendeu o animal por meros US$ 4, garantiu o pai. Depois de, em vão, ter tentado recuperar seu cachorro, o funcionário público expulsou o filho de casa ante o olhar incrédulo de seus familiares que, num primeiro momento, trataram o caso como o falecimento de um ente querido, relataram testemunhas. Se condenado, o filho do servidor, que por sua vez processa o pai por "renúncia paterna e agressão", poderá ser sentenciado a três meses de prisão com direito a liberdade condicional ou a seis meses de detenção por "destruição do patrimônio alheio", segundo um juiz. Algumas etnias do sul da República Centro-Africana - em particular a tribo dos n´gbakas - são conhecidas por sua predileção pela carne de cachorro, disseram as fontes.