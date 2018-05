Painel da FDA endossa novo remédio contra hepatite C

O painel aprovou a droga como segura e eficiente por unanimidade (18 votos a zero). A FDA não é obrigada a seguir a recomendação do painel de especialistas, mas é o que costuma acontecer. A decisão final da agência é esperada para o dia 23 de maio. A FDA se reuniu por dois dias para analisar duas novas drogas que bloqueiam a enzima responsável pela reprodução do vírus da hepatite.

Ontem, o mesmo painel recomendou também por unanimidade o boceprevir, da Merck. A conclusão baseou-se em estudos demonstrando que o remédio cura uma porcentagem maior de pacientes do que os medicamentos que vêm sendo usados no combate à doença há mais de 20 anos. No entanto, os especialistas advertiram para efeitos colaterais, como anemia e diminuição na contagem de glóbulos sanguíneos. Nos Estados Unidos, estima-se que a doença atinja mais de 3 milhões de pessoas. As informações são da Associated Press.