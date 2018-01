Painel da guerra: aeroporto será base para guerra urbana Tropas americanas enfrentam forças iraquianas no limite sul da capital, Bagdá, depois de garantirem a tomada do aeroporto internacional, um passo importante para o estabelecimento de uma base de operações nos arredores da cidade. O aeroporto era um objetivo central da infantaria e dos fuzileiros que convergem para a capital. Sua conquista permitirá às forças da coalizão trazer mais tropas, mais equipamento e ajuda humanitária. Com os iraquianos afastados do aeroporto, a 101ª Divisão Aerotransportada dos EUA voltou a deslocar-se para o norte, a fim de usar a instalação recém-conquistada para abrigar seus helicópteros e conduzir ataques ao redor de Bagdá. A divisão é treinada para combate urbano. ?Estamos lutando em área urbana agora, e para ser eficiente nesse tipo de terreno você precisa de infantaria leve. Este é o forte deles e eles nos trarão novas capacidades?, disse o coronel John Peabody, comandante da brigada de engenheiros da 3ª de Infantaria. Fuzileiros navais trocaram fogo pesado com milícias iraquianas no sul da capital, enquanto que o Exército encontrou resistência menor a sudeste. Forças especiais estão ?em pontos chave? da cidade, disse o general Vincent Brooks, no Comando Central das forças americanas no Catar. As tropas americanas informam que cerca de 2.500 homens da Guarda Republicana se renderam entre as cidades de Kut e Bagdá, a sudeste da capital. Fuzileiros navais envergaram trajes de proteção contra armas químicas e se preparam para o que poderá ser a investida final sobre Bagdá. A principal unidade dos fuzileiros ao sul da cidade enfrentou forças iraquianas no solo, recebendo apoio de outras unidades com artilharia e bombardeios de B-52. Unidades do Exército, lutando a sudeste, afastaram-se da capital, buscando destruir as forças a Guarda Republicana e deixando um rastro de tanques destruídos, blindados em chamas e iraquianos mortos. A infantaria americana vem travando uma série contínua de escaramuças com pequenos grupos de soldados iraquianos. Forças da coalizão enfrentaram duas colunas de tanques que se deslocavam para o norte e destruíram cerca de 20. ?Acho que estamos numa corrida maluca para destruir o máximo possível da capacidade militar deles?, afirmou o capitão Chris Carter. Soldados americanos encontraram uma ambulância acidentada cheia de granadas propelidas a foguete, granadas de mão, uniformes e capacetes. Na frente norte No norte do Iraque, a bandeira dos curdos foi afixada à ponte Khazer, um importante ponto de passagem na estrada para a cidade de Mosul. Milicianos aliados aos EUA marcharam em fila, mochilas e armas às costas, depois de derrotar um pesado contra-ataque iraquiano. A batalha pela ponte, que durou dois dias, terminou nesta sexta-feira. Veja o especial :