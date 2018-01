Painel da Guerra: americanos a 16 quilômetros de Bagdá Forças americanas estão a menos de dezesseis quilômetros da capital iraquiana e entraram em um dos palácios de Saddam Hussein, na imediação do aeroporto de Bagdá. Segundo um porta-voz americano, essa fase da guerra demonstra que a defesa iraquiana ao redor da cidade entrou em colapso. O ministro da Informação iraquiana reagiu. ?Suas mentiras não têm fim?, disse Mohammed Saeed al-Sahhaf em uma entrevista coletiva. Em um comunicado lido na TV iraquiana, Saddam pediu aos iraquianos que ?lutem com as próprias mãos?. O comunicado - dirigido a população do sudeste de Bagdá - foi lido pelo ministro da Informação. ?Lute com suas próprias mãos. Deus irá desgraçá-los (os invasores). Deus é grande?, diz o comunicado. O capitão da tropa, Frank Thorp não identificou o palácio - há vários na zona do aeroporto - e não indicou se algo foi encontrado. Thorp disse que as tropas abandonaram rapidamente o prédio. ?Não havia necessidade de permanercer?, disse. Unidades dos boinas verdes, forças especiais do Exército americano, infiltraram alguns comandos em Bagdá durante a noite, buscando informações estratégicas e também para assegurar pontes e diques, disse o Comando Central dos EUA no Catar. ?Estamos cada vez mais próximos?, disse Thorp. ?Chegaremos a Bagdá dentro de algumas horas e ali decidiremos o que vamos fazer?. Dois dos palácios presidenciais se encontram próximos ao aeroporto internacional Saddam Hussein, situado cerca de dezesseis quilômetros a sudoeste de Bagdá. Complexos de Palácios de Radawaniya ocupa o extremo sudoeste do aeroporto e o Palácio Presidencial do Norte, o extremo noroeste. Não se pôde precisar também se os soldados americanos que estão nas proximidades do aeroporto são das forças especiais ou são parte do grupo do Exército que veio por Karbala. Milhares de veículos militares da 7ª Divisão de Infantaria cruzaram esta quinta-feira o rio Eufrates desde o sul e o oeste de Bagdá após superar uma ofensiva iraquiana e conquistar uma ponte na aldeia de Musayyib, 55 quilômetros ao sul da capital. A ponte foi minada com explosivos, que foram desarmados por especialistas do Exército. Dezenas de veículos iraquianos queimados e cadáveres de combatentes permaneciam nas crateras em que os iraquianos estabeleceram suas trincheiras. Os mortos vestiam uniformes, mas não ficou claro se eram membros da Guarda Republicana ou de unidades regulares das tropas iraquianas. Outras dezenas de soldados se renderam. Ao sudoeste da capital, fuzileiros navais encontraram ao longo das estradas várias botas negras de combate, indicando que soldados iraquianos estavam abandonado os uniformes para poder passar por civis. Além disso, fuzileiros navais ordenaram aos motoristas de automóveis que circulavam por uma estrada que estacionassem os veículos no acostamento, descessem e caminhassem com as mãos sobre a cabeça. Em Kut, junto ao rio Tigre e situada a sudeste de Bagdá, fuzileiros navais combateram, de casa em casa, com forças irregulares iraquianas. Os marines saltavam de telhado em telhado em busca de franco-atiradores. Os tanques cercaram as ruas em que soldados foram atacados por armas de baixo calibre e morteiros. Três fuzileiros ficaram feridos, um deles gravemente. Nos arredores de Kut, americanos dispararam contra uma academia militar e abriram um buraco em um retrato de Saddam, feito de mosaicos. Os residentes disseram que mulheres e crianças foram expulsas da cidade e nos últimos dias, e que milicianos de Saddam levaram jovens para obrigá-los a lutar. ?Queriam nos dar metralhadores e nos obrigar a combater. Somo civis. Como podemos combater??, disse Kasem Fasil. ?Os que não quiseram combater foram mortos?. Fasil e Alí Hussein, outro residente de Kut, disse que teme que as forças de Saddam Hussein utilizem armas químicas contra as aldeias xiitas como a sua. O regime de Saddam é apoiado por um braço sunita do islamismo. Ainda no caminho de Bagdá, fuzileiro navais disseram ter encontrado trajes de proteção contra armas químicas em um dos esconderijos iraquianos na área. Em Karbala, um F-18 Hornet e um helicóptero Black Hawk foram abatidos. Fontes americanas disseram que seis soldados do helicóptero morreram e o piloto do Hornet está desaparecido. Veja o especial :