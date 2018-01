Painel da guerra: ataque suicida e resistência em Bagdá As forças americanas concentraram-se em combater bolsões de resistência do regime iraquiano no centro e periferia de Bagdá, enquanto diversos edifícios públicos eram consumidos por incêndios e milhares de saqueadores não poupavam nem hospitais. Fuzileiros navais, num posto de controle, foram alvo de um atentado suicida cometido por um iraquiano em trajes civis, no qual morreram "vários militares" e quatro ficaram feridos. "Alguns marines morreram no ataque, mas não sei quantos", disse um oficial da unidade atacada. O ataque foi realizado em pleno centro de Bagdá, perto do Hotel Palestine, que abriga os jornalistas estrangeiros. Esse atentado ocorreu apenas algumas horas depois de outro fuzileiro ter morrido e 20 ficado feridos em um confronto de mais de quatro horas no norte da cidade. Combatentes iraquianos escondidos na mesquita Imã al-Adham e num palácio presidencial, no bairro de Aadhamiya, abriram fogo contra fuzileiros que vasculhavam a área em busca de membros do governo derrubado do Iraque, dando origem a uma batalha encarniçada. Os americanos haviam recebido informações de que membros do partido do presidente Saddam Hussein, o Baath, iriam realizar uma reunião nas imediações, na casa de um dos dirigentes. Houve intensos combates em torno do Palácio Az Amihyah e da residência. No QG dos fuzileiros no aeroporto internacional de Bagdá, o major Rod Legowski, da 1ª Divisão dos Fuzileiros Navais, disse não poder confirmar se o próprio Saddam Hussein estaria na área dos combates, mas garantiu que as forças americanas estavam atacando "alvos de significativo valor militar". "A missão foi bem-sucedida", disse, sem entrar em detalhes. O Comando Central, em Doha, no Catar, informou terem sido mortos vários paramilitares e capturados 18. Também houve combates perto de uma refinaria no sudoeste da cidade. Um jornalista da Reuters viu tropas americanas recolhendo 21 cadáveres, aparentemente de soldados e civis iraquianos, de uma estrada que liga o bairro de Doura ao aeroporto internacional. Testemunhas disseram ter visto mais corpos sendo recolhidos na área. Aviões dos Estados Unidos voltaram a bombardear a cidade, atacando posições controladas por combatentes voluntários árabes, não iraquianos, no elegante bairro de Mansur, perto de um edifício da polícia secreta do Iraque. Os milicianos, vindos de outros países árabes, controlam várias ruas no bairro de Aadhamiya. A resistência às forças americanas é sustentada basicamente pelos voluntários de grupos islâmicos de nações árabes. Milhares deles entraram no Iraque logo depois do início do ataque das forças americanas e a maioria ainda estaria no país. No nordeste da capital, as tropas dos EUA fizeram uma varredura no bairro de Saddam City e atacaram forças leais a Saddam com artilharia pesada, morteiros e metralhadoras. Os militares dos EUA anunciaram ter concluído a formação do cerco de Bagdá para evitar a fuga de combatentes leais a Saddam Hussein e de autoridades que ainda possam estar na capital. "Acreditamos ter interrompido as principais rotas de entrada e saída, eliminado a oportunidade de grandes contingentes se movimentarem e se reforçarem, complicando o problema de qualquer um que tente sair", disse o general Victor Renuart, no informe diário à imprensa no Catar. Ele ressalvou, contudo, que a capital continua sendo "um lugar perigoso", com fogo pesado em algumas áreas. Na tarde de hoje, o presidente americano, George W. Bush, prometeu, em uma mensagem gravada dirigida ao povo iraquiano, que os EUA e seus aliados ajudariam a manter a lei e a ordem em Bagdá. Seu porta-voz, Ari Fleischer, afirmou que levará tempo "até a situação estabilizar-se". Não ficou claro que ações os EUA adotarão para garantir a segurança na cidade. Pelo menos cinco prédios de ministérios estavam em chamas ontem à noite: os da Informação, Finanças, Educação, Educação Superior e Comércio. O velho mercado tradicional no centro comercial de Bagdá, na Rua Rachid, também foi incendiado. Aparentemente, o fogo foi ateado por saqueadores. No norte Forças curdas, com apoio dos Estados Unidos, já ocuparam o centro de Kirkuk, no norte do Iraque, um dia depois da queda do governo iraquiano em Bagdá. Prédios públicos foram incendiados e estátuas de Saddam Hussein, derrubadas. A Turquia - país que se opõe autodeterminação curda - expressou preocupação e está enviando observadores militares a Kirkuk. Veja o especial :