Painel da guerra: aumentam mortes de civis Os ataques suicidas às tropas americanas e britânicas no Iraque colocaram um novo ingrediente ao conflito, com um grau de incerteza que antes, com a imensa disparidade bélica, não existia. Como lembrou o correspondente Gilles Lapouge, ?o Pentágono, que contava com a fraternidade entre os iraquianos e os soldados americanos, deve reconsiderar os seus planos?. Nesta terça-feira, dois iraquianos foram mortos por soldados americanos, apesar de detidos. Ontem, sete civis foram mortos num bloqueio rodoviário próximo a Najaf. O episódio em Najaf é o primeiro em que as tropas anglo-americanas admitem a morte de civis. O governo iraquiano disse também que um avião militar norte-americano atacou um ônibus que circulava na estrada entre Bagdá e Amã e no qual viajavam passageiros civis, incluindo norte-americanos, que atuam como escudos humanos no Iraque. No Comando Central do Catar, o porta-voz da operação, general Vincent Brooks, informou que não há como confirmar o ataque ao ônibus. Os fuzileiros navais americanos ainda teriam aberto fogo contra uma furgão que havia acelerado na direção dos soldados, matando o condutor e ferindo outro passageiro. Ambos estavam desarmados. Ataques aéreos As forças da coalizão lançaram ataques nesta manhã contra alvos em Bagdá e na cidade de Karbala, sagrada para os muçulmanos xiitas. Os edifícios da capital foram sacudidos por algumas das explosões mais intensas desde o começo da guerra, em 20 de março. A noite se tingiu de laranja e no Palácio Presidencial, grossas colunas de fumaça negra podiam ser vistas. Durante toda a madrugada e parte da manhã pôde-se ouvir os sons das explosões. Entre os alvos, os aviões americanos atacaram um complexo que funcionava como sede do Comitê Olímpico do Iraque, onde, segundo opositores, Udai, um dos filhos de Saddam Hussein, opera um centro de tortura. O ministro da Informação iraquiana, Mohammed Saeed al-Sahhaf, disse que 56 pessoas morreram e 268 ficaram feridas nesta segunda-feira. Entre eles, nove crianças, incluindo um bebê, que morreu na cidade de Hilla, a 80 quilômetros ao sul de Bagdá. No fronte britânico, o porta-voz Al Lockwood disse que as tropas trocaram tiros com membros da milícia do Baath, o partido de Saddam Hussein, e com paramilitares que operam em áreas da cidade de Basra. Grande parte da periferia de Basra foi tomada pelos britânicos, que estão exercendo, segundo Lockwood, uma ?severa patrulha? na cidade. Nos arredores de Bagdá, posições da Guarda Republicana foram duramente atacadas como parte dos preparativos da invasão da cidade que, no entanto, não está perto de acontecer. Os soldados americanos enfrentaram a algumas das unidades iraquianas mais bem treinadas na cidade de Hindiya, sobre o rio Eufrates, 80 quilômetros o sul de Bagdá. Fuzileiros navais apreenderam armas e munições na sede do partido Baath, juntamente com mapas que revelam posições de militares iraquianos e o trajeto antecipado do ataque americano. Em Diwaniya, 130 quilômetros a sudoeste de Bagdá, pelo menos 20 iraquianos foram presos após tiroteio com tropas americanas. Os combates em Najaf, 150 quilômetros ao sul de Bagdá, continuavam hoje com helicópteros da 101ª Divisão Aerotransportada que, pelo terceiro dia consecutivo, operam na área, segundo fontes americanas. Em Hilla, uma batalha sangrenta por uma ponte sobre o rio Eufrates foi travada entre forças americanas e iraquianas. Diante da feroz resistência de paramilitares e forças da Guarda Republicana, os EUA utilizaram fogo dos bombardeios B-52. Os repórteres na cidade contaram 11 mortos, entre eles algumas crianças. Após a conquista da ponte em Hilla, os americanos disseram que, apesar da resistência, tropas da coalizão continuam avançando. O comandante John Altman, porta-voz da 31ª Divisão militar, informou que o governo iraquiano reforçou as divisões da Guarda Republicana e a defesa em torno a Bagdá. Ao mesmo tempo, aviões americanos bombardearam os arredores da cidade de Kirkuk, no norte do Iraque. Fontes iraquianas disseram ter destruídos sete tanques americanos, além dos soldados que seguiam nos blindados. Os combates teriam acontecido em Basra e Najaf. ?Americanos e britânicos sofreram duras perdas em Abulk Khassib, ao sul de Basra. Os corpos estão ainda no campo de batalha?, disse um porta-voz militar iraquiano à TV estatal. Veja o especial :