Painel da guerra: combates em Bagdá; anarquia no Iraque Tropas americanas combateram forças de resistência nas ruas de Bagdá, enquanto uma onda de saques continuava na capital iraquiana. No norte, forças curdas obtiveram uma importante vitória, invadindo a cidade de Kirkuk, nas proximidades de alguns dos campos de petróleo mais produtivos do Iraque. Em Najaf, dois clérigos xiitas foram linchados. Um dia depois de declarar que o regime de Saddam Hussein não controlava mais Bagdá, o Comando Central americano informou que fuzileiros navais entraram em ?combate intenso? com milícias pró-Saddam na Mesquita Imã, no Palácio al-Azimya e na casa de um líder do partido Baath. Pelo menos um militar norte-americano morreu em um ataque suicida próximo ao Hotel Palestine. Outros três ficaram feridos com gravidade. O ataque deu-se em um posto de controle montado em uma rua que dá acesso ao centro de Bagdá. O capitão Frank Thorp, porta-voz do Comando Central, disse que as forças americanas reagiram às informações de que líderes do regime estariam tentando organizar uma reunião na área. Durante as operações, fuzileiros foram recebidos com tiros disparados a partir do complexo da mesquita. Ele disse não saber se Saddam estaria entre os organizadores da reunião, ou se os líderes que se dirigiram ao local foram capturados ou mortos. A situação da segurança continua volátil em boa parte do país - com a estrutura do governo encabeçado por Saddam destruída, e ainda sem uma autoridade bem estabelecida pelas forças da coalizão. O fato ficou evidente com o linchamento de dois clérigos xiitas no local mais sagrado dessa corrente do Islã, a Mesquita de Ali, em Najaf. Testemunhas disseram que os dois homens começaram a discutir com homens de uma facção rival, um dos clérigos puxou uma arma, uma multidão se formou e atacou os dois com facas de espadas. Em Bagdá, duas grandes explosões foram ouvidas pouco depois do pôr-do-sol desta quinta-feira. Supunha-se que remanescentes do Exército de Saddam estivessem abrindo fogo de artilharia contra o Palácio Presidencial sobre o Rio Tigre, atualmente sob controle de tropas americanas. Os americanos responderam ao fogo. A despeito dos atos de resistência em Bagdá, as forças da coalizão mostram-se mais preocupadas em desalojar as forças pró-Saddam das fortalezas restantes - incluindo a cidade natal de Saddam Hussein, Tikrit, e a cidade de Mosul, ao norte. Fontes americanas no Catar informam que bombardeiros da Marinha e equipes das forças especiais têm Tikrit como alvo, 160 km ao norte de Bagdá, para garantir que a cidade não se converta na nova capital do regime de Saddam. O presidente dos EUA, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, buscaram aplacar os temores de iraquianos e de outras nações árabes, de que as tropas da coalizão viriam a se tornar uma força de ocupação. ?Ajudaremos vocês a construir um governo pacífico e representativo, que proteja os direitos de todos os cidadãos. E então nossas forças militares partirão?, afirmou Bush, numa mensagem gravada em vídeo que foi transmitida no Iraque. No norte do Iraque, combatentes curdos, em mais de 100 veículos - de caminhonetes a caminhões de lixo - entraram na cidade de Kirkuk. Autoridades americanas sublinharam que os curdos estavam agindo em coordenação com forças dos EUA, numa aparente tentativa de garantir à Turquia que os curdos não passariam a controlar o centro de produção de petróleo do norte do Iraque, algo que poderia vir a viabilizar um Estado curdo independente, ao qual os turcos se opõem. A Turquia está enviando observadores militares à região Forças curdas também tomaram a cidade petrolífera de Khaneqin, 145 km ao norte de Bagdá e perto da fronteira iraniana. Em Bagdá, milhares de pessoas da periferia pobre da cidade invadiram o centro, com carrinhos de mão e carroças, para um segundo dia de saques e depredações. Entre os prédios saqueados estão a Embaixada Alemã e um Centro Cultural francês. Esperando restaurar um pouco de ordem na cidade de Basra, a segunda maior do Iraque, tropas britânicas pediram aos moradores que entregassem suas armas.