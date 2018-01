Painel da guerra: EUA admitem que Saddam pode estar vivo O governo norte-americano já admite que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, sobreviveu ao ataque chamado de ?decapitação?, na madrugada do dia 20 de março. Saddam reapareceu hoje na TV iraquiana e fez referências ao helicóptero Apache norte-americano que, segundo o Iraque, teria sido derrubado por fazendeiros. O aparelho foi mostrado na TV no dia 24. À tarde (horário de Brasília), a TV árabe Abu Dhabi mostrou hoje imagens de Saddam nas ruas de Bagdá, metido em um uniforme militar e cercado por iraquianos comemorando a presença do líder. Não está claro quando as imagens foram gravadas. Um oficial da inteligência americana admitiu à Associated Press que a referência ao helicóptero ?sugere? que Saddam sobreviveu. No entanto o oficial não falou em prova conclusiva. Saddam reconheceu, no entanto, que as tropas da coalizão estão às portas de Bagdá. Em um comunicado lido pelo ministro da Informação, Mohamed Said al-Sahaf, Saddam pede que a população lute contra o inimigo. Nesta sexta-feira, também em um pronunciamento, Sahaf prometeu um "ataque não-convencional" hoje à noite. Sahaf negou que o ataque será químico. "Será um tipo de operação de mártires". O governo iraquiano prometeu retomar o aeroporto de Bagdá e afirmou que nenhum soldado americano sairá vivo. Soldados americanos já tomaram o Aeroporto Internacional Saddam Hussein e mudaram seu nome para Bagdá, informou o centro de comando americano. No entanto, militares não admitem a tomada total do complexo. Militares do porta-aviões Kitty Hawk, disseram que aviões F/A-18 Hornets e F-14 Tomcat decolaram em missão de apoio às forças terrestres no aeroporto na madrugada e esta manhã, onde despejaram bombas guiadas a laser e por satélite. "Temos o controle de partes do aeroporto, com fuzileiros-navais e soldados da infantaria no local", disse um porta-voz do Comando Central. "Ainda encontramos alguma resistência. É um aeroporto muito grande e esperamos brevemente assumir seu controle total", acrescentou. O aeroporto, que inclui um complexo militar, é um dos principais objetivos dos fuzileiros-navais e tropas de infantaria que se deslocam para Bagdá vindos do sul do país. A pista, danificada pelos bombardeios, não poderá ser usada para pousos de aviões. O comandante do Estado Maior Conjunto, general Richard Myers, disse que as tropas americanas devem isolar Bagdá em lugar de invadir a cidade, enquanto começa o processo de formação de um governo interino pós-Saddam. Cerca de 2500 soldados da divisão Bagdá da Guarda Republicana se renderam às tropas da coalizão que avançam sobre a capital, informou o Centcom. Alguns serão mantidos como prisioneiros de guerra e outros devem ser libertados. Apesar disso, comandantes americanos ressaltaram que ainda há tropas da Guarda Republicada resistindo ao avanço das forças da coalizão. Um carro explodiu perto de Haditha, no oeste do Iraque, matando três soldados da coalizão. O motorista e uma mulher grávida que estavam dentro do carro também morreram. De acordo com o Centcom, a explosão foi um ataque suicida. Soldados americanos encontraram milhares de caixas contendo frascos com líquido não identificado e pó branco além de manuais sobre ataques químicos, em duas localizações perto de Bagdá. Mas um alto oficial dos EUA admitiu que se trata apenas de pólvora branca. Em Kut, as forças americanas enfrentam dura resistência. Quatro soldados americanos morreram em incidentes separados. As forças americanas calculam que 80 soldados iraquianos tenham sido mortos. Em Najaf, as tropas americanas tentam chegar até a mesquita de Ali, protegida por uma multidão. Um soldado e um repórter, ambos americanos, morreram hoje em um acidente de carro. Autoridades militares informaram que o acidente está sendo investigado e que as famílias serão notificadas. Em Basra, tropas britânicas foram surpreendidas por tiros quando estavam em um instituto universitário tecnológico, capturado no dia anterior. Não houve baixas entre os soldados. Os soldados que cercam Basra, entre as revisões de veículos e moradores que deixam a cidade, está entregando panfletos em árabe prometendo que a população, predominantemente xiita de oposição a Saddam Hussein, não será abandonada como ocorreu na primeira guerra do Golfo Pérsico de 1991. Veja o especial :