Painel da guerra: EUA anunciam fase de transição no Iraque O comando central norte-americano no Catar informou hoje que começou a "fase de transição" entre a guerra e as operações de estabilização no Iraque, enquanto forças norte-americanas mataram 10 pessoas e deixaram uma centena de feridos em um confronto em Mosul. Testemunhas disseram que soldados dos EUA abriram fogo contra uma multidão que se mostrava hostil ao novo governo. Na histórica cidade de Ur, berço de Abraão, líderes de diferentes etnias se reunirão com funcionários norte-americanos para definir o governo futuro do Iraque. No entanto, os primeiros sinais são de que tal objetivo não será tão simples de ser atingido. Há vários protestos ocorrendo em Nassiriya, próximo a Ur, e o início do encontro foi atrasado em pelo menos três horas. Ahmad Chalabi, um bem-sucedido homem de negócios iraquiano e considerado pelo Pentágono como melhor candidato para conduzir o país, negou-se a comparecer e enviou um representante para participar do encontro. O líder do principal grupo xiita muçulmano, a Corte Suprema para a Revolução Islâmica no Iraque (com sede no Irã), Abdelaziz Hakim, também decidiu boicotar o encontro. A conferência foi encerrada com promessas, feitas por líderes políticos e religiosos, de voltar a se reunir em 10 dias. O enviado da Casa Branca, Zalmay Khalilizad, disse aos representantes que os EUA não têm "qualquer interesse, absolutamente nenhum interesse, em governar o Iraque". Tikrit, última cidade tomada pelas forças da coalizão, seguiu o roteiro de todas as cidades em que o poder do regime de Saddam Hussein deixou de existir solapado por tanques Abrams: foi completamente saqueada. Os tanques norte-americanos estavam plantados em frente a um palácio de Saddan e helicópteros Apaches sobrevoavam o rio Tigre em baixa altitude. Soldados bloquearam uma ponte sobre o rio. ?Temos pessoas doentes?, gritou um homem. ?Os americanos não estão nos deixando ir ao hospital. Estamos há cinco dias neste lado da ponte e não nos deixam passar?. Enquanto a situação não é estável no Iraque (sequer no Afeganistão, onde os EUA levam mais um combate) Washington vem engrossando o tom sobre a Síria. Grã-Bretanha, Austrália e Espanha advertiram hoje o governo sírio a não abrigar autoridades iraquianas em fuga. O país está debaixo do fogo diplomático dos Estados Unidos, que acusam o regime de Assad de possuir armas de destruição em massa e de abrigar líderes iraquianos ou armas proibidas iraquianas. O ministro britânico das Relações Exteriores, Jack Straw, pediu hoje a Síria para esclarecer "questões muito importantes" sobre armas químicas e acolhimento de fugitivos iraquianos. O ministro do Exterior da Austrália, Alexander Downer, disse que compartilha das opiniões do governo Bush respeito da Síria, sobre as suspeitas de que Damasco desenvolve armas químicas e negou que se esteja preparando um ataque preventivo. O primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, reafirmou também que a Síria não será alvo militar. Aznar informou ainda que falará com o presidente sírio, Bashar al-Assad, para que não ofereça refúgio aos líderes fugitivos do Iraque. Ontem, o presidente dos EUA telefonou a Aznar para pedir-lhe que interviesse nesse sentido. Em Madri, o vice-primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse não haver indícios de presença de armas químicas na Síria. "Não vemos ameaça alguma ou intenção alguma de intervir na Síria, a qual não opoiaríamos", disse.