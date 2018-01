Painel da guerra: EUA fazem primeiras incursões em Bagdá Forças blindadas dos Estados Unidos entraram em Bagdá neste sábado. Duas forças-tarefas chegaram a avançar até o centro da cidade antes de recuarem, segundo fontes militares, esclarecendo alegações anteriores de que os soldados da coalizão já estariam ?no coração de Bagdá?. O capitão Frank Thorp, um porta-voz do Comando Central americano no Catar, havia dito que formações blindadas haviam atravessado ?o coração de Bagdá?. Mas testemunhas não viram nenhuma evidência de tal avanço, e Thorp não explicou ao que estava se referindo quando falou em ?coração? da cidade. Um segundo porta-voz do Comando Central descreveu a incursão em Bagdá como um movimento de blindados rumo ao aeroporto, nos arredores da cidade. ?Acredito que (a fala de Thorp) foi uma declaração clara da capacidade da coalizão de entrar e sair de Bagdá quando bem entender?, disse o general Victor Renuart, explicando depois que duas forças-tarefas haviam partido do sul de Bagdá rumo norte, seguindo o Rio Tigre, até a região do centro, e em seguida haviam se dirigido para o aeroporto internacional, nos limites da cidade. Renuart reconheceu que a luta em Bagdá será longa e demorada. Já os militares iraquianos, numa declaração lida na TV, disseram que as forças dos EUA haviam sido repelidas ao tentar entrar em Bagdá pelo sul. ?Decepamos suas cabeças podres?, disse o texto. Mais tarde, declaração atribuída a Saddam Hussein afirmou que "o inimigo que, imaginava, ia conseguir facilmente seu objetivo, já está perdido e atônito com a brava resistência do povo do Iraque". O ministro da Informação, Mohammed Saeed al-Sahaf, havia informado que as forças de seu país expulsaram as tropas norte-americanas do Aeroporto Internacional de Bagdá, que foi tomado pelas tropas da coalizão na sexta-feira. Segundo Al-Sahaf, os combates continuam, mas os inimigos foram "aniquilados". O comando americano no Catar descartou essas alegações. No limite sul da cidade, fuzileiros navais enfrentaram voluntários pró-Saddam vindos da Jordânia, do Egito, Sudão e ouyros lugares, segundo o tenente-coronel B.P. McCoy. ?É como uma jihad. Deram-lhes rifles e mandaram que virassem mártires?, disse McCoy, cujas tropas tiveram que usar baionetas para atravessar um trecho de pântano. Enquanto outras unidades dos fuzileiros avançavam rumo ao norte, veículos civis fugiam para o sul, balançando bandeiras brancas improvisadas a partir de camisetas. Lojas, oficinas mecânicas e borracharias estavam abandonadas na beira da estrada. A pista estava coberta com a fumaça produzida pelas trincheiras cheias de óleo em chamas. Explosões e fogo de metralhadora podiam ser ouvidos por toda Bagdá. Iraquianos armados sobre caminhonetes e carros de polícia corriam pela cidade. Membros da milícia Fedayin apareceram no centro de Bagdá pela primeira vez desde o início da guerra. Grandes filas nos postos de gasolina sublinhavam a situação de crise na cidade. Nos mercados, vendedores faziam negócios com pilhas e lanternas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que centenas de iraquianos feridos foram atendidos em quatro hospitais de Bagdá desde que as forças americanas chegaram à periferia da cidade, na quinta-feira, e entraram em confronto com a Guarda Republicana, soldados do Exército irregular e fedayins. Uma equipe do comitê visitou os hospitais. "A situação em Bagdá está ficando cada vez mais difícil agora que há luta na cidade", comentou o porta-voz Florian Westphal, em Genebra, sede da entidade. George W. Bush O presidente americano, George W. Bush, disse hoje que a guerra do Iraque deixou claro que "as nações livres não podem sentar e esperar" enquanto inimigos planejam outro ataque ao estilo do 11 de setembro. Em seu programa semanal de rádio, Bush prometeu que as forças de invasão continuarão lutando até o governo de Saddam Hussein tenha sido deposto, e disse que os aliados dele enfrentarão acusações de crime de guerra. "Vilarejo por vilarejo, cidade por cidade, a liberação está chegando", disse ele. Veja o especial :