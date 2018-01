Painel da guerra: EUA invadem coração do poder Tanques anglo-americanos lançaram hoje duros ataques contra o coração do poder no Iraque. Pela manhã, tropas americanas invadiram palácios de Saddam Hussein e forças britânicas tomaram uma universidade em Basra, que estava nas mãos de milicianos. Apesar das aparentes vitórias, o general Vicent Brooks, no resumo da manhã no Catar, advertiu que o ?caminho é muito longo antes de se celebrar a vitória?. Uma chuva de mísseis caiu sobre Bagdá hoje, pouco depois do amanhecer, e fortes explosões sacudiram edifícios do centro da capital iraquiana, enquanto a 2° Brigada e a 3° Divisão de Infantaria tomavam um palácio presidencial. O primeiro complexo presidencial invadido pelo americano fica próximo a rodovia Qadisiya, que liga o aeroporto a capital iraquiana. Ao mesmo tempo, tanques Abraham tomaram o Palácio da República, residência oficial de Saddam Hussein, na margem direita do rio Tigre. Outros blindados seguiram até a zona do ministério, onde estão o complexo do Conselho de Ministros, os escritórios do vice-premier, Tariq Aziz, do ministro do Exterior e o hotel Rashid. Os americanos também atacaram quartéis do partido Baath, de Saddam. Seguindo o curso do rio Tigre, se escutava sons de explosões e de artilharia pesada. No centro da cidade foram usados explosivos para destruir duas estátuas de Saddam. No sul de Bagdá, pelo menos seis soldados dos Estados Unidos ficaram feridos e seis foram dados como desaparecidos num ataque com foguetes contra uma posição militar norte-americana a sul de Bagdá. "Um foguete caiu perto do centro de operações da segunda brigada" da terceira divisão de infantaria, indicou o comandante Mike Birmingham, porta-voz desta unidade. Um intenso bombardeio aéreo aliado sacudiu hoje de manhã a cidade de Mossul, situada 350 quilômetros a noroeste de Bagdá, informou a televisão árabe por satélite "Al Jazira". O correspondente da emissora na região, Mohamed Jeir Buriny, disse que o ataque a Mossul, próxima da zona do Curdistão iraquiano, fora do controle do governo de Bagdá, começou às 07h40 locais (00h40 em Brasília). Alí Químico Hoje também foi anunciada a morte de Alí al Mayid, um dos mais brutais membros do regime de Saddam Hussein. Informações sobre a morte de Alí circulavam desde ontem, mas foram sempre prontamente negadas pelo governo de Bagdá. O major Andrew Jackson, do terceiro batalhão do regimento de pára-quedistas, disse à AP que seus superiores confirmaram a morte de Alí. No entanto, o Comando Central no Catar disse que não poderia confirmar a notícia. Geoff Hoon, ministro da Defesa britânico, também não confirmou a morte de Alí, mas disse que existem fortes indícios que o homem, que comandou o ataque com armas químicas a um povoado curdo em 1988, tenha morrido. Contra-informação O embaixador do Iraque em Moscou, Abbas Khalaf, assegurou hoje que as tropas norte-americanas que invadiram a capital iraquiana foram completamente destruídas? e que nos combates pelo aeroporto de Bagdá ?foram tomados como prisioneiros mais de 200 soldados da coalizão?. ?No subúrbio de Basra há atualmente ásperos combates e em outras cidades forças iraquianas continuam opondo resistência?, disse o embaixador. O ministro da Informação iraquiano, Mohammed Said Al-Sahhaf, apelou hoje aos jornalistas para que não "acreditem" nos norte-americanos sobre os combates em Bagdá, afirmando que não há soldados dos Estados Unidos na capital. "Não acreditem nesses invasores e nesses mentirosos. Não há nenhum dos seus soldados em Bagdá", disse o ministro numa conferência ao ar livre na capital iraquiana. "As nossas forças heróicas mataram centenas" de soldados norte-americanos que tinham penetrado no bairro de Dora, no sudoeste de Bagdá, garantiu Mohammed Said Al-Sahhaf. Rice O embaixador russo no Iraque, Vladimir Titorenko, que estava no comboio de diplomatas e jornalistas atacados no domingo enquanto deixavam Bagdá, disse hoje que foram encontrados projéteis de armas norte-americanas nos assentos dos automóveis atingidos. Para desfazer o mal-estar, a conselheira de Segurança dos EUA, Codoleezza Rice, finalizou estar tarde sua missão relâmpago em Moscou. Rice se reuniu com o colega russo Vladimir Rushailo, com os ministros do Exterior, Igor Ivanov, da Defesa Serguei Ivanov e com o chefe de gabinete do Kremlin, Aleksandr Voloshin. Ao embarcar para Washington, Rice apenas disse que o diálogo com os russos foi ?muito bom?. Oposição presidente do principal movimento iraquiano da oposição, Congresso Nacional Iraquiano (CNI), Ahmed Chalbi, quer que os Estados Unidos mantenham as suas tropas no território do seu país dois anos após a queda de Saddam Hussein. "Os soldados norte-americanos devem permanecer no Iraque até a realização das primeiras eleições e até ser instaurado um governo democrático", afirmou Ahmed Chalabi numa entrevista transmitida pelo canal de televisão norte-americano CBS, considerando que dois anos é "o tempo mínimo desejável".