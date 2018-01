Painel da guerra: EUA lançam a ofensiva final sobre Bagdá O cerco das forças americanas à capital iraquiana, Bagdá, se fechou de vez hoje, com o início da ofensiva final da chamada Operação Liberdade Iraquiana. Combatentes leais ao líder iraquiano Saddam Hussein - milicianos do grupo Fedayin e soldados da Guarda Republicana - resistiam à ofensiva, transformando as ruas de Bagdá num cenários de violentos tiroteios e alvos dos implacáveis bombardeios americanos. Franco-atiradores posicionados em telhados dos edifícios do centro da cidade tentavam hoje conter a marcha da colunas de tanques da 3ª Divisão de Infantaria, do 7º Regimento de Cavalaria e da 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais (marines) que avançavam pelo sudoeste, sul e sudeste. Além disso, membros do V Corpo do Exército americano entraram em Bagdá pelo norte - o primeiro ingresso noticiado de forças dos EUA na capital a partir dessa direção. A marcha até o centro da cidade se seguiu a um pesado bombardeio aéreo, iniciado ao raiar do dia, em meio a fortes rumores sobre a morte de Saddam. A maior parte das forças americanas atravessou o Rio Tigre a partir de posições do oeste da cidade conquistadas na véspera, quando foram invadidos dois palácios do ditador. Numa ação rápida, os invasores tomaram o aeroporto militar Rachid, a cinco quilômetros do centro da cidade, inicialmente sem resistência. Segundo admitiram porta-vozes do Comando Central das forças americanas, instalado no Catar, membros da Guarda Republicana lançaram um contra-ataque no aeroporto, mas foram rechaçados pelas tropas dos EUA. Forças iraquianas surpreenderam os americanos no aeroporto internacional da capital, mas também foram repelidas, após sete horas de combates. As fontes em Doha confirmaram que um avião A-10, conhecido como "caça-tanques", tinha sido derrubado. O piloto foi resgatado após ejetar-se. Alguns repórteres que acompanham os batalhões americanos informaram que o cenário infernal de guerra urbana, com combates rua a rua e quarteirão a quarteirão, começou hoje a se materializar - com os combatentes de Saddam mostrando forte disposição de resistir à invasão. Por quase uma hora, as bombas despejadas pelos aviões da coalizão explodiam continuamente, e intervalos de menos de 10 segundos. Forças iraquianas tentaram expulsar as tropas americanas que detêm uma esquina estratégica na zona oeste de Bagdá, enviando ônibus e caminhões cheios de combatentes, num contra-ataque maciço. Pelo menos 50 combatentes iraquianos foram mortos no contra-ataque, que começou logo depois do amanhecer, disse o capitão Philip Wolford, comandante de uma companhia da 3ª Divisão de Infantaria. Dois soldados americanos teriam sido feridos por franco-atiradores, um seriamente. Mais de 20 ônibus e caminhões transportaram soldados de infantaria iraquianos, disparando rifles de assalto e granadas contra os tanques americanos que bloqueavam a esquina que leva a um acesso a uma das pontes do Rio Tigre, disse Wolford. Dois aviões A-10 fizeram mira sobre o topo dos prédios e a rua com canhões de 30 mm, e aviões britânicos Tornado usaram bombas de precisão. Cerca de uma hora depois do início do ataque, Wolford levou seus tanques e blindados de volta ao local e reocupou a esquina. O coronel David Perkins disse que cerca de 500 iraquianos tomaram parte na contra-ofensiva. Nos últimos dois dias, o Exército dos EUA viu poucos iraquianos se entregarem. Muitos têm lutado até a morte, e as tropas dos EUA estão de sobreaviso contra ataques suicidas. Em Washington, um porta-voz das forças americana, general Stanley McChrystal, disse que a principal unidade sob o comando de Saddam, a Guarda Republicana Especial - responsável diretamente pela segurança do ditador - mantinha um certo grau de resistência, mas já não era uma força "bem coordenada". Quase todos os agentes da unidade pertencem à tribo Al-Bu´Nasir, da qual o próprio Saddam é originário. Na linha de frente, um oficial da 3ª Divisão de Infantaria afirmou a um correspondente da rede de TV americana CNN, Walter Rodgers, que restavam "apenas 18 dos 800 tanques" que a Guarda Republicana tinha na capital. "Eles continuam combatendo, mas sem unidades blindadas e com pouca organização", acrescentou. Durante o avanço das tropas, os americanos lançaram ataques contra os edifícios dos Ministérios do Planejamento e da Informação, além do Centro de Telecomunicações e da sede do Partido Baath - de Saddam. Outros dois ataques causaram revolta e protesto por todo o mundo: aviões americanos lançaram bombas contra o escritório em Bagdá da emissora de TV do Catar Al-Jazira, causando a morte de um cinegrafista. Pouco depois, um tanque disparou contra o Hotel Palestine, onde estão hospedados dezenas de jornalistas estrangeiros. Dois deles morreram e outros três ficaram feridos. O governo de Amã enviará um protesto formal aos Estados Unidos pela morte do jornalista jordaniano Tareq Ayoub, que foi vítima do ataque das tropas americanas contra a Al-Jazira. A coalizão informou que três marines morreram durante a ofensiva de hoje, enquanto o número de mortos do lado iraquiano seria superior a 500. Na guerra de versões, essas cifras foram contestadas pelo ministro da Informação do Iraque, Mohamed Said Al-Sahaf, segundo o qual havia dezenas de americanos mortos. "Eles (os americanos) vão ter de se render ou os queimaremos em seus tanques. Vamos amassá-los e destroçá-los", disse, depois de se recusar a responder a uma pergunta sobre se não seria o momento para que o regime de Bagdá se rendesse. Veja o especial :