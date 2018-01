Painel da guerra: EUA matam jornalistas em ataques Foi em resposta a ?disparos vindos do hall do hotel? Palestine que um tanque norte-americano disparou. Dois jornalistas morreram. Quatro ficaram feridos. Todos no 15° andar. O ataque ao hotel, em que boa parte dos correspondentes estrangeiros está hospedada, acontece ao mesmo tempo em que a Infantaria da coalizão toma boa parte da cidade e que rumores sobre a morte de Saddam Hussein e seus dois filhos, Uday e Qusay, circulam entre os porta-vozes militares da coalizão. Em Belfast, na Irlanda do Norte, o presidente norte-americano, George W. Bush, disse hoje, que ignora se Saddam Hussein morreu no ataque da noite passada contra Bagdá, embora sustente que ?seu regime está acabando?. O primeiro-ministro Tony Blair tentou diminuir a importância do fato de nenhuma arma de destruição em massa ter sido encontrada, após 20 dias de ocupação. "Sabemos que o regime tem armas de destruição em massa, e apenas com a queda do governo as encontraremos", assinalou Blair, na entrevista coletiva no castelo de Hillsborough. Pelo lado iraquiano, os porta-vozes do regime seguem negando tudo. O embaixador do Iraque em Moscou, Abbas Khalaf, garantiu que Saddam Hussein ?segue vivo, conduzindo a resistência? e desmentiu que as forças da coalizão tenham destruído um bunker no qual se encontravam Uday e Qusay. Apesar de o bunker ter sido atacado com quatro bombas de penetração, com 900 kg de explosivos cada uma, Khalaf classificou as informações americanas de ?bobagens?. ?Atingiram quatro casas matando cerca de 30 civis, a maioria da mesma família?, disse o diplomata iraquiano. A Associated Press confirmou que casas vizinhas foram atingidas pelos bombardeios ao suposto bunker de Saddam. Equipes de resgate, segundo a agência, trabalhavam para retirar os corpos dos escombros. Segundo eles, o número de mortos pode passar de 14. Desde que começou a guerra no Iraque, em 20 de março, já são 12 os jornalistas que morreram na cobertura do conflito. Um cinegrafista da agência britânica Reuters morreu hoje antes de chegar ao hospital, após ficar gravemente ferido no bombardeio sobre o Hotel Palestine. Em virtude do mesmo ataque, morreu o cinegrafista espanhol José Couso. Ele foi socorrido com vida, mas faleceu mais tarde no hospital, quando se preparava para ter uma perna amputada. Couso trabalhava para a Telecinco, da Espanha. Outros três jornalistas que estavam no hotel Palestine ficaram feridos com menor gravidade, disse a jornalista Gabriella Simoni, da televisão italiana. Em outro episódio, o enviado da cadeia de televisão árabe Al-Jazira, Tareq Ayoub, morreu nesta madrugada. Outro jornalista ficou ferido no bombardeio aéreo ao escritório da emissora em Bagdá. Ainda hoje, os Estados Unidos atacaram a redação da Abu Dhabi TV em Bagdá, de acordo com a emissora. Um grupo de pessoas foi visto deixando o edifício com um ferido, que foi levado às pressas a um hospital. Funcionários da emissora não foram encontrados para fornecer mais detalhes. O ministro de Informação do Iraque, Mohammed Said al-Sahhaf, acusou aos norte-americanos de "atos histéricos". O vice-diretor de operações, Vicent Brooks, tentou explicar o ataque. Disse que o tanque respondeu a tiros disparados do hall do hotel. Depois explicou que o disparo do tanque atingiu a parte superior do edifício "talvez por erro". Por fim, sugeriu que as alegações são prematuras e seriam necessárias "mais informações para analisar o ocorrido". "Em nenhum momento vi ou escutei franco-atiradores que disparassem do hotel", acrescentou Simoni, que está hospedada no hotel bombardeado por tanques norte-americanos. O cinegrafista da Reuters que morreu hoje, Taras Protsyuk, de 35 anos, era ucraniano e trabalhava para a agência britânica desde 1993. O redator-chefe da Reuters, Geert Linnebank, disse: "Estamos destruídos pela morte de Taras, que se distinguiu por seu grande profissionalismo na cobertura de alguns dos conflitos mais violentos da última década." Segundo o testemunho de Gabriella Simoni, da cadeia Tg5, o projétil norte-americano acertou os andares 14 e 15, destruindo o escritório da Reuters. "Era quase meio-dia em Bagdá. Eu estava no 16° andar do hotel quando senti o estouro e me vi envolta por estilhaços de vidro e fumaça. O disparo acertou os pisos 14 e 15, na face do prédio voltada para o rio (Tigre). Essa parte do edifício estava cheia de jornalistas, pois de lá é possível ver a zona das operações" contou Gabriella. O correspondente da cadeia Sky News em Bagdá, David Chater, assegurou que o ataque ao Hotel Palestine "não foi um acidente". "Não escutei nem um só disparo proveniente de nenhuma zona próxima, nem do hotel", disse Chater. Ontem, morreram - aparentemente atingidos por um míssil iraquiano - o enviado especial do semanário alemão Focus, Christian Liebig, e o enviado do jornal espanhol El Mundo, Julio Anguita Parrado. Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano expressou hoje as condolências do governo dos EUA à cadeia Al-Jazira pela morte do jornalista em Bagdá. As forças da coalizão conduzidas pelos Estados Unidos permaneceram a noite passada em Bagdá, onde continuam aumentando sua presença militar, afirmou hoje o porta-voz do Comando Central no Catar, capitão Frank Thorp. "Continuamos nos movendo pela cidade". O porta-voz disse que as forças da coalizão não encontraram forte resistência por parte da população de Bagdá. Os tanques norte-americanos avançaram nesta manhã mais de três quilômetros em direção ao nordeste da cidade e atacaram vários alvos estratégicos, entre eles diversos ministérios e centros de comunicação. Pouco antes das 8h00 (hora local), duas fortes explosões foram ouvidas na zona do Ministério de Informação, que já havia sido atacado dias atrás. Pela primeira vez desde o início da guerra, há 20 dias, entraram em ação na área de Bagdá os helicópteros Apache, que sobrevoaram a cidade e lançaram ataques sobre pontos estratégicos, como a sede da cadeia de televisão árabe Al-Jazira, situada junto ao edifício dos ministérios atingidos. Sobre a rua 28 de abril (dia de nascimento de Saddam Hussein), diversos tanques armados se dirigiram até a ponte al Rashid. À esquerda da ponte se encontra o hotel al Mansour. Em frente ao hotel está o edifício que abriga o ministério de Cultura e os estúdios da televisão iraquiana, que nesta amanhã deixou de transmitir. Outros dois tanques norte-americanos que saíram do complexo presidencial avançaram sobre a ponte al Jumhuriya (A República), até chegar à margem oriental do Tigre. No sul, uma porta-voz militar disse que as tropas britânicas em Basra começaram a pôr ordem na cidade. "Centenas de iraquianos civis começaram a saquear em diferentes pontos da cidade, em especial em escolas, hospitais, bancos e hotéis", disse a porta-voz. "Tememos que alguns dos civis estejam restabelecendo rixas violentas com membros do partido Baath", disse a porta-voz. O coronel Britânico Chris Vernon, no comando das tropas britânicas em Basra, confirmou que, apesar de a coalizão ter o controle militar da cidade, há grupos que insistem em resistir. ?O temor de ataques por parte desses grupos ainda persiste". Veja o especial :