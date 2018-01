Painel da guerra: EUA rompem "linha vermelha" de Bagdá As forças americanas já lutam a poucos quilômetros da periferia de Bagdá, depois de terem rompido a chamada "linha vermelha", defendida pela Divisão Medina da Guarda Republicana, informaram fontes dos EUA e da Grã-Bretanha. Segundo funcionários dos dois governos, os soldados da coalizão já estão combatendo as unidades de elite de Saddam Hussein no sudoeste da capital, no que o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, qualificou hoje, por meio de um porta-voz, de "segunda fase da guerra". Mas o relativo sucesso do "avanço paulatino", como Blair passou a chamar a marcha para Bagdá, não calou as críticas de que os ataques contra alvos civis por parte dos soldados da coalizão têm sido indiscriminados. Depois da morte de pelo menos sete civis - dez, na conta do jornal americano The Washington Post -, entre mulheres e crianças, na segunda-feira, outros 33 civis morreram num ataque perto de Hilla, a 80 quilômetros de Bagdá. Em Diwaniya, no caminho do avanço das tropas da 3ª Divisão de Infantaria dos EUA para Bagdá, pesados combates com fogo de artilharia e granadas de morteiro deixaram pelo menos 100 soldados iraquianos mortos, segundo fontes do Comando Central americano. No centro do Iraque, as forças da coalizão ainda enfrentam a dura resistência de soldados do Exército regular iraquiano e combatentes da milícia Fedayin, pró-Saddam Hussein. Violentos tiroteios foram registrados em Nasiriya, Samawa, Hindiya e Shatra - onde mais um civil iraquiano foi morto por tropas americanas por não atender ao aviso de parar ao aproximar-se de um posto de controle. Posições iraquianas foram também bombardeadas pela aviação anglo-americana em Kirkuk, no norte do país, e Basra, no sul, além da quase ininterrupta ofensiva a Bagdá. Segundo relatórios de inteligência de vários países, a Guarda Republicana está se reagrupando para combater o avanço da coalizão pelo sul da capital. Além da Divisão Medina, um segundo cinturão da unidade de elite defende a periferia de Bagdá, enquanto um terceiro destacamento se mantém posicionado no centro urbano da cidade, disposta a enfrentar os americanos num combate rua a rua. Porta-vozes militares da coalizão afirmaram que os bombardeios e o forte assédio de suas tropas estão levando os soldados da Guarda Republicana a abandonar seus postos e à rendição. Por seu lado, o secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld, negou que os EUA estejam negociando um cessar-fogo com o Iraque. "A única coisa que a coalizão discutirá com esse regime é sua rendição incondicional", disse. Rumsfeld declarou que o governo de Saddam está espalhando rumores de que funcionários americanos vêm conversando com líderes iraquianos, com o objetivo de convencer os cidadãos de que "a coalizão não tem a intenção de terminar o trabalho", disse Rumsfeld. O secretário afirmou ainda que o aumento das mortes entre civis se deve ao fato de o regime estar espalhando equipamentos militares entre bairros residenciais. Veja o especial :