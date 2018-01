Painel da guerra: EUA tomam Bagdá; fala-se em acordo Multidões em júbilo tomaram hoje as ruas de Bagdá, dançando, saqueando e destruindo imagens de Saddam Hussein. Comandantes militares dos EUA declararam que acabou o regime de Saddam na capital. A TV Al Jazira disse hoje que a coalizão fez um acordo com os iraquianos para a rendição de Bagdá, em troca de deixar ?escapar? o presidente Saddam Hussein. Segundo a TV, a informação foi dada pelo serviço secreto russo. ?É como se os tanques iraquianos avançassem pela Quinta Avenida de Nova York ou pelo Picadilly Circus em Londres?, disse um iraquiano, segundo uma agência internacional. "A capital é agora uma daquelas áreas que foram somadas à lista das que o regime não mais controla", anunciou o general de brigada Vincente Brooks, no Comando Central dos EUA, em Catar. Entretanto, Brooks advertiu que pessoas leais a Saddam estão ainda resistindo no norte, inclusive na cidade natal de Saddam, Tikrit, e continuam apresentando uma ameaça. Apesar de ter encontrado a resistência de franco-atiradores dispersos, unidades dos marines e do Exército tomaram Bagdá, capturando ou destruindo prédios que abrigavam anteriormente as mais temidas forças de segurança. Tanques dos marines entraram no centro comercial, sendo saudados por pessoas agitando bandeiras brancas. Muitos iraquianos apertavam as mãos dos soldados americanos. Alguns levantaram seus bebês para que os militares dos EUA os beijassem. Na Praça al-Fardos, de Bagdá, vários iraquianos atacaram uma estátua de Saddam Hussein. Uma corda foi amarrada na estátua de oito metros e os populares tentavam derrubá-la. Em delegacias de polícia, universidades, ministérios, na sede do Comitê Olímpico Iraquiano, saqueadores aproveitando a ausência total de policiais passaram a roubar computadores, móveis, e mesmo jipes militares. Um jovem usou um skate para levar uma geladeira. No norte, também houve celebrações em pelo menos duas cidades na região autônoma curda, onde a animosidade em relação a Saddam é profunda. Alguns faziam soar buzinas. Outros gritavam: "George Bush! George Bush!". Apesar de a população ter aparentemente se sentido livre do controle de Saddam, oficiais dos EUA advertiram que suas forças continuam a enfrentar resistência, dura mas desorganizada, de pequenos grupos pró-Saddam. O Comando Central dos EUA reagiu com cautela à euforia e caos em Bagdá. "Ainda teremos muitos dias de talvez duros combates frente", afirmou o capitão Frank Thorp, um porta-voz do comando. "Existem outras áreas do país onde ainda não chegamos... Portanto, ainda não acabou. Estamos vendo bons sinais, mas eu ficaria definitivamente do lado da cautela e diria que ainda teremos mais a fazer". O destino de Saddam é desconhecido, seus partidários ainda controlam luxuoso bairro de Bagdá que foi alvo de quatro bombas de 9.000 kg lançadas por aviões americanos tentando matá-lo. O embaixador iraquiano na ONU, Mahammed al Douri, disse nesta quarta-feira em Nova York que Saddam Hussein está vivo. Em entrevista a TV Al Arabiya, Al Douri assegurou que Saddam não foi atingido, mas admitiu que o presidente não possui mais contato direto com o regime. Existem rumores de que ele teria buscado refúgio na Embaixada russa. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia nega. "Isto absolutamente não corresponde com a realidade", garantiu Alexander Yakovenko, porta-voz da chancelaria russa ao Canal 1. "Trata-se de uma nova tentativa de colocar a Embaixada da Rússia em Bagdá sob ameaça." Uma fonte diplomática russa também negou categoricamente a alegação, informou a a agência de notícias Interfax. Em Basra, quase toda controlada por forças britânicas, continuam os saques e alguns bolsões de resistência. ?O 1° Batalhão do Regimento Irlandês alcançou a cidade de al-Qurnah e foi recebido com júbilo por milhares de iraquianos, em um área povoada por árabes de uma etnia perseguida por Sadda?, segundo um porta-voz militar. No norte do país, milhares de cidadãos curdos saíram às ruas para celebrar o fim do regime iraquiano. Em Sulaimaniyah, as ruas, ?normalmente tranqüilas na hora do almoço, estavam abarrotadas de gente que dançavam e celebravam as imagens que chegavam por satélite" vindas de Bagdá, disse um repórter da MSNBC. Veja o especial :