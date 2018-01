Painel da guerra: "fim de jogo" em Bagdá; Saddam desaparecido Horas depois de as TVs de todo o mundo terem exibido imagens de cidadãos de Bagdá e tropas americanas derrubando uma estátua de Saddam Hussein no centro da capital iraquiana, o embaixador do Iraque nas Nações Unidas disse a jornalistas que ?o jogo acabou?, e expressou a esperança de que o povo iraquiano consiga viver em paz. A fala de Mohammed Al-Douri foi o primeiro sinal de reconhecimento, por parte de uma autoridade do Iraque, da derrota do regime para as forças americanas. ?Meu trabalho agora é a paz?, disse. ?O jogo acabou e espero que a paz prevaleça. Espero que o povo iraquiano tenha uma vida feliz?. Durante o dia de hoje, os hospitais de Bagdá receberam cerca de cem feridos por hora, afirmou um médico entrevistado na capital iraquiana pela emissora alemã N-TV. Ele acrescentou que os médicos e enfermeiros estão trabalhando muitas horas por dia para atender ao crescente número de feridos. Segundo o médico, com freqüência chegam aos hospitais pacientes que perderam tudo, suas casas e suas famílias. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou a suspensão de suas atividades em Bagdá devido à perigosa situação na qual se encontra a capital iraquiana. Um funcionário canadense da entidade morreu após um ataque contra seu veículo. Vatche Arslanian, o delegado da Cruz Vermelha, de 48 anos, era um especialista em logística. Seu veículo foi baleado na terça-feira num bairro do leste da capital iraquiana. A porta-voz da Cruz Vermelha, Antonella Notari, informou em Genebra que Arslanian foi vítima do fogo cruzado. "O caos e a situação precária e perigosa que reinam em Bagdá obrigam o Comitê Internacional da Cruz Vermelha a suspender suas atividades nesta cidade", anunciou Moin Kassis, porta-voz da entidade em Amã. Segundo ele, no entanto, a suspensão é temporária. Cautela e caça a Saddam Líderes britânicos e americanos reagiram com cautela à tomada de Bagdá pelas forças da coalizão e insistiram que "ainda há muito o que fazer". Não havia previsão de que o presidente dos EUA, George W. Bush, aparecesse hoje em público. A Casa Branca informou que Bush ainda não estava pronto para declarar a vitória dos EUA e, nesse sentido, vai se guiar pelas recomendações do Departamento de Defesa (Pentágono). "Creio que o presidente declarará a vitória quando for o momento oportuno", disse o porta-voz do governo, Ari Fleischer. "Eles a derrubaram." Assim reagiu, com júbilo, o presidente dos EUA, George W. Bush, ao assistir à destruição da estátua do líder do Iraque, Saddam Hussein, em Bagdá, pela população e forças americanas, segundo o relato de Fleischer. O porta-voz frisou que Bush queria destacar que as cenas vistas na TV em partes de Bagdá são apenas isso, "uma parte de Bagdá". Outras áreas na cidade e lugares no país continuam sendo de risco para as tropas dos EUA, disse Fleischer. Saddam Hussein e pelo menos um de seus filhos ainda estão vivos, disse Ahmed Chalabi, líder do principal movimento de oposição no Iraque, o Congresso Nacional iraquiano. Saddam e o filho ?estão na parte oriental de Bagdá?, afirmou Chalabi, numa entrevista a um canal de TV americano. ?Não há provas de que tenham morrido? no bombardeio de Bagdá de segunda-feira à noite. ?Sabemos com certeza que seu filho Qusay sobreviveu?, acrescentou. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, anunciou que a captura de Saddam, seus filhos e outras figuras importantes do regime continua a ser uma prioridade. Rumsfeld diz que Saddam passou a ocupar seu "lugar de direito" ao lado de ditadores derrubados como Hitler e Stálin. Ele afirmou que, após a tomada de Bagdá, ainda falta capturar ?Saddam Hussein e seus filhos?. No norte Na frente norte, forças de coalizão moviam-se hoje 15 quilômetros ao norte da cidade de Mosul em meio a sinais de que a frente norte do Exército iraquiano começava a desmoronar, e de que os EUA estavam se preparando para uma grande ofensiva. Centenas de combatentes curdos seguiam para a importante cidade petrolífera de Kirkuk durante a tarde, em meio à euforia sobre o colapso do regime de Saddam Hussein. Há especulações de que intensos combates poderão ocorrer contra os defensores iraquianos de Tikrit, cidade natal de Saddam, onde estariam seus mais fanáticos seguidores. Aviões americanos bombardearam Tikrit, concentrando-se nas instalações da Guarda Republicana. Futuro Apesar de os Estados Unidos ainda não se considerarem prontos para declarar vitória na guerra contra o Iraque, o governo norte-americano se apressa em reunir uma ampla gama de exilados iraquianos e críticos internos de Saddam para planejar um futuro governo de transição. "Você teria um número cada vez maior de iraquianos de dentro e de fora do país envolvidos neste processo para discutir suas visões, suas esperanças e seus planos", comentou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher. O papel principal na reconstrução do Iraque e na criação de um novo governo ?deverá estar no governo dos Estados Unidos?, disse o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, em reunião com diretores de jornais de Nova Orleans. ?Não acreditamos que a ONU venha a ter um papel tão central. Será importante, mas o papel central caberá à coalizão?, afirmou. Para Cheney, as Nações Unidas e os países que se opuseram à guerra, como a França, poderão participar dos esforços humanitários. A queda ?A queda de Bagdá é completa?, afirmou, nesta manhã, uma fonte local na capital iraquiana. Uma dezena de tanques Brams e veículos blindados chegaram ao centro da cidade sem lançar um único disparo, segundo testemunhas. ?É como se os tanques iraquianos avançassem pela Quinta Avenida de Nova York ou pelo Picadilly Circus em Londres?. Há saques e manifestações contra o governo de Saddam Hussein, segundo a rede de TV britânica BBC. De acordo com o correpondente Andrew Gilligan, veículos dos marines americanos foram recebidos com flores pela população. Com as tropas americanas no centro comercial da cidade, moradores aproveitaram para saquear prédios públicos e instalações militares. Computadores, móveis e jipes militares foram levados.