Painel da guerra: Iraque mergulha na anarquia Os moradores de Bagdá estão sofrendo escassez de alimentos, a energia elétrica está cortada, e apenas um filete de água sai ocasionalmente de suas torneiras. Mas o que mais falta na cidade é lei e ordem. A segurança desmoronou junto com o regime de Saddam Hussein e saqueadores eram vistos nas ruas da capital iraquiana usando de tudo para transportar o que encontravam pela frente, de cadeiras de escritórios a lanchas. Eles se concentravam em escritórios do governo, empresas e bunkers, de onde retiraram fuzis AK-47 e outras armas e munições abandonados pelas forças de Saddam, reclamaram moradores aterrorizados. No meio do caos, homens como Arkan Daoud Boutros relatavam que estavam há sete noites sem dormir, às escuras, para proteger suas casas de saqueadores. "Ficamos sem dormir a noite inteira. Não nos importamos com os prédios governamentais, mas tememos por nossas casas, por nossas famílias", afirmou Boutros, um funcionário de casa de câmbio de 24 anos que ficou desempregado pela guerra e é responsável por duas irmãs solteiras. "Os americanos entraram na cidade alardeando que iriam nos ajudar, mas não vimos nada da parte deles. Só temos visto roubos". A rapidez com que Bagdá caiu deixou os militares dos EUA com a tarefa de administrar e oferecer segurança à cidade de 5 milhões de habitantes. Hoje, comandantes americanos ordenaram suas tropas para conter os saques, mas as proibiu de usarem força letal para evitar os roubos. Mas comandantes marines admitiram estar confusos. Comandantes de batalhões prometeram posicionar tropas para pelo menos parar com os saques em hospitais - saqueadores chegaram a sair com camas de rodas de um centro médico - e em instalações da ONU. No vácuo, as tropas insuficientes dos EUA guardavam apenas alguns poucos hotéis, cruzamentos-chave e outros locais significativos. O caos também reinava nas ruas de Mosul, no norte iraquiano, depois que soldados do Iraque se renderam hoje para as tropas dos EUA. Moradores saquearam o principal banco, saindo com sacolas de dinheiro e jogando notas para o ar. A biblioteca da Universidade de Mosul, com seus raros manuscritos, também foi saqueada, apesar de apelos transmitidos pelos minaretes das mesquitas para as pessoas pararem de destruir a cidade, divulgou a tevê árabe Al-Jazira. Grande parte de Bagdá era terra de ninguém, governada por ninguém. Famílias evitavam as ruas, deixando-as para hordas de homens e meninos. "Quando a polícia vai chegar?" Quando virão os soldados?" perguntava o mecânico Gibert Yusef. Homens bêbados dominam as ruas durante a noite com armas saqueadas, fazendo disparos para o ar e aterrorizando os moradores, disse Yusef. Mercearias e outras lojas de alimentos continuavam fechadas, temendo os saques e a continuidade de confrontos entre tropas dos EUA e grupos leais a Saddam. Hoje, enquanto os saques persistiam, mais escritórios e casas eram esvaziados. Crianças de até 10 anos uniram-se ao frenesi de saques apesar de as tropas dos EUA terem recebido ordens para reprimir os roubos como for possível. A faculdade de enfermagem da Universidade de Bagdá foi saqueada, assim como a faculdade de engenharia em Al-Mustansiriya. Pessoas foram vistas saindo do local com móveis bebedouros, condicionadores de ar, decorações. Carros estão sendo roubados e quando os saqueadores não conseguem dar partida no motor, esses veículos eram rebocados para fora do centro da cidade. Saqueadores muitas vezes usavam caminhões e caminhonetes roubadas para carregar seu butim. Os moradores de Bagdá estão vivendo com o que restou de suas parcas rações do programa de troca de petróleo por alimento administrado pela ONU, usando suas reservas escondidas ou deixando de comer para ter algo para dar a seus filhos. As irmãs Selma Ilya e Neshua Al´d perambularam pela cidade na quinta-feira sem conseguir encontrar uma única padaria aberta para comprar pão para suas famílias. Jacoub Hight também andou por cerca de 13 km nos arredores da cidade em busca de uma farmácia aberta para comprar remédios para sua mulher grávida, sem sucesso. A falta de energia elétrica deixou a população da cidade sem notícias sobre a guerra. Sem rádio e tevês, moradores não tinham como saber se era seguro ou não sair às ruas, disse Imad Alwan. Forças dos EUA - temendo ataques suicidas a bomba como o que feriu cinco militares na quinta-feira - mantêm ruas bloqueadas e disparam contra qualquer veículo que ignore tiros de advertência. Para o povo de Bagdá, isso significa que centenas, ou milhares estão separados de suas famílias e dormindo com amigos ou nas ruas, reclamaram. "Ficamos aliviados de ver os americanos, mas estamos com medo que eles atiram em nós", disse Alwan. "Queremos que eles abram as ruas. Queremos água, eletricidade, proteção".