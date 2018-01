Painel da guerra: iraquianos protestam contra ocupação Ao mesmo tempo em que representantes de setores de oposição ao governo derrubado de Saddam Hussein reuniam-se na cidade iraquiana de Ur e lançavam uma declaração de 13 pontos sobre a necessidade de se construir um novo Iraque, baseado em princípios democráticos e de igualdade, milhares de xiitas - o maior grupo religioso do Iraque, que vivia oprimido sob Saddam - protestavam contra o encontro, patrocinado e presidido pelos EUA, cantando ?Não à América, não Saddam!?, na cidade de Nasiriya. "Vamos pressionar por uma administração civil iraquiana, não importa o que os americanos digam. Uma administração de Garner (Jay Garner, general americano nomeado para administrar o Iraque no pós-guerra) não é aceitável", disse Mowaffak al-Rubaie, um médico iraquiano e ativista da oposição. Mortes em Mosul Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em Mosul, quando soldados americanos atiraram contra uma multidão que tentava invadir o edifício onde um líder árabe era designado governador da província, de maioria curda. Segundo testemunhas, os militares responderam a tiros disparados por ativistas infiltrados na multidão. Pouco antes do tiroteio, os manifestantes incendiaram um carro na frente do prédio e lançaram uma chuva de pedras que obrigou os soldados a se refugiarem dentro do edifício. O protesto começou a tornar-se violento quando os representantes árabes e curdos e um tenente-coronel do Exército dos EUA chegaram até a porta principal da sede do governo e foram vaiados pelos manifestantes. Os incidentes não impediram que os participantes da reunião escolhessem o árabe Mishaar al-Jabari como o novo governador. Diante da tensão, cerca de 40 soldados americanos, apoiados por blindados e jipes com metralhadoras, chegaram para reforçar a segurança do edifício, situado no centro de Mosul. Antes de os soldados abrirem fogo pela primeira vez, jornalistas disseram ter ouvido um oficial americano gritar para o guarda-costas de um líder local: "Não atire, não atire." Em seguida, começaram os disparos das metralhadoras de 50 milímetros e as rajadas de tiros dos soldados americanos. Quatro horas depois do tiroteio, o novo governador e os outros participantes da reunião continuavam entrincheirados no edifício, com medo de sair à rua, embora os manifestantes tivessem abandonado o local. Ódio em Bagdá Uma semana depois da queda do regime de Saddam, as saudações aos soldados americanos em Bagdá se transformaram em insultos. "Eu os odeio. Juro que ainda ponho um cinturão explosivo e os mando para os ares", grita um jovem iraquiano de dentro de um automóvel, ao passar por um posto de controle no centro da capital. A desordem, a falta de água e energia elétrica e as blitze dos soldados americanos que tentam conter os saqueadores têm motivado protestos diários na frente do Hotel Palestine, onde se concentra a maioria dos jornalistas estrangeiros. O receio de atentados suicidas aumentou nos últimos dias, quando se intensificaram as patrulhas e as revistas na cidade. "Não temos medo de que disparem contra nós", dizia hoje um manifestante. "O que estamos fazendo é o correto. Este é o nosso país e só Deus poderá nos julgar." "Sim ao Iraque, sim ao Islã, não aos terroristas dos EUA", gritavam os ativistas. "Xiitas, sunitas, estamos unidos e nosso país não está à venda", dizia um cartaz levado por um manifestante. Veja o especial :