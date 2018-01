Painel da guerra: mortes em Mosul; Bagdá tem "prefeito" Soldados americanos mataram três iraquianos durante um suposto confronto com manifestantes no centro de Mosul, cidade mais importante do norte do Iraque, onde, apesar de Saddam Hussein ser desprezado, aumenta a irritação popular contra a ocupação aliada. Em outra frente de ocupação, Bagdá, dois membros do Congresso Nacional Iraquiano (CNI), grupo liderado pelo milionário Ahmed Chalabi, se autoproclamaram representante do novo governo nacional e prefeito da cidade, alegando apoio dos líderes militares americanos no país. Ainda na capital iraquiana, soldados americanos encontraram aqueles que seriam os laboratórios do "Doutor Germe", o biólogo de Saddam Hussein acusado de planejar um ataque com antraz. Hoje, Mosul voltou a ser palco de violência. Policiais iraquianos que trabalham em conjunto com fuzileiros navais dos EUA foram alvo dos tiros disparados pelos americanos. Segundo relataram à Ansa diversos feridos no Hospital Saddam, em Mosul, os fuzileiros navais dispararam contra um ônibus que passava pela praça central. Em seguida, diversas pessoas reuniram-se para protestar contra a presença dos militares ocidentais e contra um suposto roubo a banco. "Atiradores americanos posicionados no palácio do governo atiraram contra nós", disse Jounis Ahmet, de 22 anos, um dos agentes da polícia local ferido pelos disparos. Ele patrulhava a cidade há dois dias, graças a um acordo com os fuzileiros navais para restabelecer a segurança na cidade. Robert Waltamajar, comandante das forças americanas em Mosul, deu sua versão da história: "Meus homens somente responderam ao fogo. Ainda estamos em guerra e temos o direito de disparar contra qualquer um que venha a abrir fogo contra nós e nos impeça de restabelecer a paz." O temor que a população tem dos soldados americanos é evidente. Moradores não ousam sequer sair sozinhos às ruas. No Catar, onde fica o Comando Central dos Estados Unidos, o general de brigada Vincent Brooks garantiu que "há uma investigação em curso". Com relação à reconstrução interna do poder político, Chalabi, líder opositor no exílio apoiado por Washington, voltou hoje a Bagdá depois de ter deixado o país em 1958, quando foi derrubada a monarquia. Um dos colaboradores de Chalabi, Mohammad Mohssen Zubeidi, anunciou ter sido "previamente escolhido pelos cidadãos" para o cargo de representante do governo provisório em Bagdá. Zubeidi disse ter sido eleito "por uma assembléia de notáveis e líderes religiosos de Bagdá" e garantiu que os americanos estão de acordo. Por sua vez, Jaudat Obeidi disse ter sido escolhido para prefeito de Bagdá. Obeidi é um importante líder do CNI e vivia no Estado americano do Oregon até poucos dias atrás. Não se sabe se as duas indicações foram aprovadas na reunião convocada pelos EUA e realizada em Nasiriya, na qual opositores do regime de Saddam Hussein aprovaram a formação de uma "democracia federal" e a extinção do Partido Baath. O único grupo opositor contrário a este ordenamento é o xiita Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque, apoiado pelo Irã. Em Bagdá, as forças especiais americanas invadiram a casa de Rahib Taha, microbiólogo iraquiano que durante o regime de Saddam chefiou um laboratório secreto onde antraz teria sido produzido. Cerca de 40 fuzileiros navais entraram na casa do chamado "Doutor Germe" e levaram caixas com documentos. Veja o especial :