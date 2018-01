Painel da guerra: quatro episódios de fogo amigo em um dia Pelo menos quatro episódios de "fogo amigo", um deles contra uma caravana de diplomatas russos, foram reportadas hoje, no 18° dia da guerra no Iraque. Foi divulgada hoje também a morte de Hassan Ali Majid, primo de Saddam Hussein, conhecido como "Ali Químico". Ali era comandante das tropas iraquianas no sul do país. Bagdá, onde neste sábado tropas anglo-americanas ingressaram vários quilômetros em direção ao centro da cidade, em uma ação demonstrativa, para logo recuarem, foi hoje bombardeada por aviões da coalizão. O porta-voz do Comando Central norte-americano em Catar, Rumi Nielson-Green, afirmou hoje que "dois mil combatentes iraquianos" morreram nas operações militares norte-americana em Bagdá, "nos últimos dois dias". "Consolidamos e reforçamos nossas posições", acrescentou o porta-voz militar, dizendo que o objetivo é "isolar o regime" do presidente Saddam Hussein. Nielson-Green disse também que a resistência que os efetivos norte-americanos estão encontrando "é esporádica". Os EUA têm sete mil soldados no aeroporto de Bagdá, onde pensam estabelecer uma pequena base militar, disse hoje o coronel John Peabody, comandante de brigada da 3° Divisão de Infantaria. Fogo amigo No comboio atacado viajava o pessoal diplomático da Embaixada russa, que deixava Bagdá, há três dias sem água e luz. Segundo o porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, "há vários feridos". Até o final da manhã desde domingo, não havia informações sobre quem atacou o comboio, nem quantas pessoas ficaram feridas. Jornalistas estariam nos carros atacados. O embaixador russo estava iniciando o caminho de volta a Moscou, junto com o corpo diplomático russo, por motivos de segurança. No segundo caso de "fogo amigo", 12 combatentes curdos, aliados das tropas americanas no norte do Iraque, morreram e 45 ficaram feridos quando o comboio em que viajavam, escoltado por forças especiais da coalizão, foi bombardeado por aviões aliados, segundo um porta-voz curdo. O terceiro episódio de "fogo amigo" foi na localidade de Mahamur, no sudeste de Mossul, onde 10 soldados norte-americanos morreram esta manhã em um ataque de um avião norte-americano, segundo a cadeia de TV turca NTV. O mais recente caso de fogo amigo resultou na morte de um intérprete, provavelmente iraquiano, que acompanhava jornalista da BBC em Mahumur. Ali Químico A rádio Teerã informou hoje que Hassan Ali Majid, primo de Saddam Hussein, conhecido como "Ali Químico", comandante das forças iraquianas no sul do país, foi morto pelos bombardeios sobre Basra. A emissora disse que tem informações de fontes próprias em Basra que garantiram que o corpo do comandante militar foi reconhecido oficialmente. Ali Químico ficou conhecido por ter ordenado em 1988 a matança de cinco mil curdos, com armas químicas, em Shalamja. O ministro da Informação do Iraque, Mohamed Saed al Sahaf, negou que Ali tenha sido morto. "Deixem que se conformem (os anglo-americanos) com essa ilusão", disse, ao ser perguntado sobre a versão da morte do primo de Saddam. Sahaf também desmentiu que os norte-americanos mataram dois mil soldados das tropas de Saddam Hussein. O Centcom também informou, na entrevista coletiva de hoje cedo, que cerca de 2 mil soldados iraquianos morreram nas operações militares norte-americanas em Bagdá, nos últimos dias. Civis iraquianos em fuga da cidade de Basra, segunda maior do país com cerca de 1 milhão de habitantes, afirmaram hoje que tanques do Exército britânico estão no centro da cidade. Segundo a BBC, soldados de três divisões britânicas - Royal Scots Dragoons, Royal Fusiliers e Black Watch - invadiram a cidade, numa tentativa de tomá-la e garanti-la. A TV árabe Al Jazira negou que tanques britânicos tenham tomado o centro da cidade. ?O centro da cidade está sob controle dos iraquianos. Podemos ver milicianos armados na área?, disse o enviado da Al Jazira a Basra. Governo provisório Os Estados Unidos pretendem começar a estabelecer uma administração civil no Iraque já na próxima semana. O líder do governo interino, o general reformado americano Jay Garner, deve dar uma entrevista coletiva no Kuwait nesta segunda-feira. Garner organizou a ajuda humanitária à população curda do Iraque após a guerra de 1991. A administração temporária está tomando forma no Hilton Beach Resort, da Cidade do Kuwait, e deve se transferir para o porto de Umm Qasr, no sul do Iraque, já na terça-feira. A idéia é começar a nova administração civil em áreas do sul e gradualmente levá-la ao restante do país. Êxodo O governo iraquiano busca deter a saída em massa da população de Bagdá. Uma ordem emitida hoje diz que nada poderá deixar cidade, segundo a TV estatal.