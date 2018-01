Painel da guerra: regime de Saddam acabou; caos continua Enquanto a administração do presidente americano, George W. Bush, declarava oficialmente que o regime de Saddam Hussein estava acabado, a situação de caos das cidades iraquianas se intensificava hoje, com a generalização dos saques e episódios de violência. O fim do controle de Saddam no país se configurou com a queda de Mosul, a última das grandes cidades sob o domínio do regime, abandonada maciçamente pelo Exército iraquiano. De acordo com os comandantes militares, a única área do país ainda em poder das forças leais ao ditador é a de Tikrit, a norte de Bagdá, onde podem estar refugiados os líderes do regime. Com os árabes recebendo com certo desconforto a surpreendente queda de Bagdá, ganhavam forças as teorias conspiratórias sobre como Saddam Hussein desapareceu e suas forças de segurança se renderam com tão pouca luta. O porta-voz do Parlamento da Líbia, Nabih Berri, foi o primeiro a aventar publicamente os rumores de que um acordo secreto teria sido alinhavado para tirar Saddam do Iraque e evitar um banho de sangue. Já os EUA dizem não saber se Saddam Hussein está vivo ou morto, mas consideram que sua sorte "não é mais importante" após a queda do governo, disse o secretário de Estado americano, Colin Powell. "Não sabemos se (Saddam) está vivo ou morto, mas é claro que ele não controla mais" o país, afirmou Powell, em declarações à emissora indonésia Metro TV. Violência Sob os olhares complacentes de militares americanos e britânicos, saqueadores estão invadindo não só edifícios públicos, como nos últimos dias, mas também centros comerciais e empórios particulares. Em Bagdá, comerciantes estão se armando para conter a turba, ampliando os casos de tiroteio na cidade. Os saqueadores não poupam nem mesmo museus ou hospitais, onde os médicos trabalham armados para afastar bandos de desordeiros. Na tentativa de frear a ação desses grupos, os comandantes americanos decretaram um toque de recolher na capital. Milícias de "autodefesa" apareceram hoje nos bairros de Bagdá, na tentativa de frear os saqueadores na capital iraquiana, segundo informaram correspondentes internacionais. No bairro residencial de Al Mansur, homens armados, que controlavam uma barricada feita com pneus e pedras, abriram fogo contra um carro cheio de objetos saqueados. Tropas britânicas mataram cinco iraquianos que tentavam roubar um banco na cidade de Basra, durante uma onda de saques na segunda maior cidade do Iraque, informou um oficial militar à rede de TV BBC. De acordo com a fonte, que pediu anonimato, um soldado britânico foi hospitalizado depois de receber um tiro, no estômago, de um dos supostos assaltantes. Em Washington, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, disse que os saques, como conseqüência de um regime repressivo, eram "compreensíveis" e repudiou o uso do termo "anarquia" para definir a situação no Iraque. Ele criticou a imprensa por mostrar "casos isolados repetidas vezes na TV". Explosões e tiroteios esporádicos foram registrados hoje de manhã em Bagdá e os militares americanos reforçaram a segurança no perímetro da cidade. No centro, da área onde se localizava a sede do Ministério do Interior, algumas colunas de fumaça podiam ser vistas. Segundo a emissora de TV do Catar Al-Jazira, pelo menos dois soldados americanos morreram e vários civis iraquianos ficaram feridos depois da explosão, aparentemente acidental, registrada em um depósito de munição na cidade. A rede, que citou testemunhas, disse que a explosão aconteceu em um bairro de Uteifiya, ao nordeste de Bagdá, e produziu graves danos na vizinhança, incluindo a destruição total ou parcial de 20 casas. Os soldados estavam dentro de um veículo blindado que ficou carbonizado, disseram as testemunhas. Acrescentaram que os militares estavam apreendendo armas e munição e amontoando-as, quando, acidentalmente, um projétil explodiu e, depois dele, toda a munição. Energia atômica A agência nuclear das Nações Unidas pediu que os Estados Unidos garantam a segurança do principal centro de pesquisa nuclear do Iraque, depois que fuzileiros navais americanos informaram ter encontrado altos níveis de radioatividade no local. Mohamed El-Baradei, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse ter obtido garantias de Washington de que o centro de pesquisa nuclear de Tuwaitha seria protegido, e que o acesso ao local seria controlado. Síria O ex-comandante da Otan, Wesley Clark, disse que a Síria corre o risco de ser o próximo objetivo militar dos Estados Unidos, depois da guerra no Iraque. ?Eu não colocaria nenhum dinheiro em Damasco (capital da Síria) neste momento?, disse o militar americano reformado ao diário alemão Berliner Zeitung. Clark disse que a Síria deve esperar um ataque, ?se seu governo não deixar de preocupar os Estados Unidos?. O presidente Bush pediu que a Síria ?faça todo o possível? para fechar suas fronteiras aos dirigentes do regime iraquiano derrubado pela coalizão anglo-americana, e entregar os que já estejam refugiados no país. Desmobilização Num sinal de que a fase de combates se aproxima do fim, a Grã-Bretanha anunciou hoje - por meio do secretário da Defesa, Geoff Hoon - que reduzirá em breve sua presença militar no Golfo, de onde retirará o porta-aviões Ark Royal. Hoon ressaltou que algumas das forças serão substituídas. Numa declaração escrita para a Câmara dos Comuns, o secretário disse que, com o porta-aviões serão retirados alguns navios de guerra que o acompanham. "Nossa política foi sempre a de deslocar pessoal apenas durante o tempo necessário para alcançar nossos alvos militares", disse Hoon.