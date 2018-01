Painel da guerra: tropas americanas cruzam o Rio Tigre A 40 km de Bagdá, tropas americanas tomaram uma ponte sobre o Rio Tigre e passaram por unidades derrotadas da Guarda Republicana de Saddam Hussein. Uma dessas unidades, que defendia a cidade de Kut, ?foi destruída?, disse um general americano. Mais ao sul, comandantes americanos disseram que soldados iraquianos estavam abrindo fogo a partir de dentro de uma mesquita em Najaf, e que os americanos não responderam aos tiros. A 3ª Divisão de Infantaria e a 1ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais lançaram um ataque duplo na direção de Bagdá. Ambas as tropas noticiam avanços, enquanto suas forças avançam pela chamada ?zona vermelha?, dentro do alcance da artilharia que defende a capital do Iraque. Saddam Hussein emitiu uma nova declaração afirmando que ?a vitória está próxima?, e exortando os iraquianos a defender suas cidades, de acordo com uma transmissão da TV iraquiana via satélite. Saddam não apareceu em pessoa, e não foi possível confirmar se as declarações realmente partiram do líder iraquiano. O ministro da Informação Mohammed Saeed al-Sahhaf se referiu à alegada aproximação americana de Bagdá como ?ilusão?. Sobre o cruzamento do Rio Tigre, ele disse: ?Eles são bem-vindos, mas isso não é verdade?. Al-Sahhaf também disse aos jornalistas que os americanos iriam destruir santuários xiitas em Najaf e Karbala, com as vibrações produzidas pelos aviões voando em baixa altitude. Bombas sobre Bagdá Bombas continuam a cair sobre Bagdá, com centrais telefônicas entre os alvos visados nesta quarta-feira. Explosões seguidas foram ouvidas à noite nos limites da cidade, com o som de aviões tornando-se mais freqüente. Unidades da 3ª de Infantaria avançaram sobre a cidade estratégica de Karbala, tendo como alvo cerca de 2.000 combatentes paramilitares. Karbala, que fica na principal rota para Bagdá pelo sudoeste, foi cercada durante a noite e atingida por forte bombardeio, de aviões e artilharia. No leste, os Fuzileiros chegaram a 40 km de Bagdá, depois de capturar uma ponte sobre o Tigre, nas proximidades de Kut. O general Vincent Brooks disse que a Divisão Bagdá da Guarda Republicana, encarregada de defender Kut, foi destruída. Uma proclamação militar iraquiana, transmitida pela TV via satélite, negou que a Divisão Bagdá tenha sido debelada e afirmou que ela continua ?pronta para lutar?. ?Estamos assistindo a uma aproximação múltipla?, disse o tenente Mark Kitchens, porta-voz do Comando Central americano. ?O laço está se apertando rapidamente no pescoço deste regime (iraquiano)?. Fuzileiros americanos entrando em Numaniya, a oeste de Kut, viram um homem cobrir seu uniforme iraquiano com um roupão marrom. Ele foi preso. O beira da estrada estava coberta de uniformes iraquiano. No norte do Iraque, forças leais a Saddam bombardearam uma vila no sul da região autônoma curda, e jatos de combate da coalizão atacaram posições iraquianas 160 km ao norte de Bagdá. Resgate Soldados americanos no front e parentes nos Estados Unidos alegraram-se com o resgate da recruta Jessica Lynch, que era mantida prisioneira num hospital iraquiano. Os comandos que a libertaram também retiraram 11 corpos do local, alguns possivelmente de soldados americanos. Durante os quatro dias que precederam a ofensiva, tanto a Divisão Bagdá quanto a Divisão Medina da Guarda Republicana foram atingidas por ataques aéreos e barragens de artilharia. O comandante das forças britânicas no Iraque, marechal do ar Brian Burridge, descreveu os acontecimentos mais recentes como ?um confronto decisivo, que estamos apenas começando, com a Guarda Republicana. O que eu gostaria de deixar claro, porém é que etapas decisivas muitas vezes levam tempo. Não quero dar a impressão de que vamos ter terminado em um ou dois dias?. Em Najaf, 80 km ao sul de Karbala, forças americanas foram alvejadas a partir da Mesquita de Ali, um dos mais importantes santuários xiitas, disse o Comando Central americano, acrescentando que as forças da coalizão vêm buscando reduzir os danos a locais sagrados. Vítimas civis A Cruz Vermelha Internacional disse que membros de sua equipe viram corpos de dúzias de pessoas - incluindo mulheres e crianças - numa cidade ao sul de Bagdá. Pelo menos 280 feridos estão sob tratamento da Cruz Vermelha num hospital de Hilla. Autoridades iraquianas disseram que helicópteros Apache dos Estados Unidos atacaram um bairro residencial, mataram 33 pessoas e feriram mais de 300. O Comando Central diz estar investigando a alegação. Novos detalhes foram divulgados sobre o incidente de segunda-feira, em que civis iraquianos foram mortos por soldados americanos num posto de guarda 40 km ao sul de Karbala. Um correspondente do grupo Knight Ridder entrevistou sobreviventes do incidente que disseram que haviam fugido na direção das tropas americanas depois de lerem panfletos, lançados por helicópteros americanos, sugerindo que buscar a proteção das tropas da coalizão seria ?seguro?. Bakhat Hassan - que disse ter perdido 11 parentes - disse que alguns soldados deram sinal para que prosseguissem, mas que outros abriram fogo. ?Eu vi as cabeças das minhas duas meninas pularem fora?, disse a mulher de Hassan, Lamea. "Morte à América!" Protestos contra a guerra continuam. No Iêmen, 20.000 pessoas foram às ruas nesta quarta-feira, milhares das quais pedindo que o governo iemenita permitisse que fossem à guerra defender o Iraque. Em Sídon, no Líbano, mais de 10.000 gritaram ?Morte à América!? e ?Morte à Inglaterra!? Em Quetta, no Paquistão, mais de 30.000 manifestantes queimaram bandeiras americanas e imagens do presidente George W. Bush.