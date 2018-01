Painel da guerra: tropas chegam aos arredores de Bagdá Em meio a um calor sufocante, soldados da 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA chegaram hoje aos arredores da capital iraquiana, Bagdá, e, segundo fontes americanas, assediavam o Aeroporto Internacional Saddam, cerca de 16 quilômetros a sudoeste do centro da cidade. Os relatos sobre o cerco ao aeroporto, no entanto, ainda eram contraditórios. O regime iraquiano negava a versão de que as tropas invasoras tivessem chegado tão perto da capital e desmentia que o aeroporto estivesse sob ataque. Ao mesmo tempo, testemunhas informaram ter ouvido explosões e ruído de disparos de artilharia nas proximidades do aeroporto. Em Doha, no Catar, onde está baseado o Comando Central das forças americanas, porta-vozes informaram que as tropas da coalizão tinham entrado na instalação sem enfrentar resistência. Em Washington, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, não quis confirmar na entrevista coletiva de hoje se o ataque contra o aeroporto já havia começado. Rumsfeld compareceu à coletiva na sede do Pentágono ao lado do comandante do Estado-Maior Conjunto, general Richard Myers, que também se recusou a comentar as informações sobre o ofensiva contra o aeroporto, e se limitou a ratificar que as tropas estão "perto de Bagdá". O correspondente da rede de TV americana ABC Bob Schmidt declarou, em texto publicado no site da emissora, que as tropas da coalizão controlavam totalmente o aeroporto, acrescentando que tinha escrito a nota em uma das pistas e que a captura da instalação tinha se dado depois de as tropas enfrentarem "pouquíssima resistência". O comandante da 3ª Divisão de Infantaria, Maurice Goins, no entanto, disse mais tarde que suas forças controlavam "uma parte" do aeroporto, no interior do qual haveria cerca de mil soldados da coalizão. Artilharia Dezenas de iraquianos, incluindo civis, teriam morrido no distrito de Furat, perto do aeroporto, na manhã de hoje (madrugada no Brasil), em conseqüência de uma série de disparos da artilharia americana e do lançamento de um grande número de foguetes de ataque. Os disparos seriam parte do "fogo de barragem" que abriu caminho para o avanço das tropas americanas. Paralelamente ao avanço das tropas por terra, a aviação anglo-americana segue bombardeando continuamente Bagdá. A maior parte da capital estava hoje às escuras, mas os militares americanos insistem que as bombas não causaram o blecaute. Segundo o Pentágono, os alvos dos ataques aéreos de hoje foram posições da Guarda Republicana - a unidade de elite das forças iraquianas - e o Palácio Presidencial, sob o qual estaria instalado um dos bunkers de Saddam Hussein. Ainda de acordo com fontes americanas, duas divisões da Guarda Republicana, a Hamurábi e a Nabucodonosor, deixaram suas posições no centro da capital e se deslocavam na direção do sul de Bagdá para reforçar as primeiras linhas de defesa da cidade. Cerco O general Myers explicou em Washington que não há data para uma ofensiva final sobre Bagdá. Analistas estimam que a invasão da cidade pode demorar ainda de duas a seis semanas. "Sejam pacientes", disse Myers. "Esse não se assemelhará a um cerco tradicional." O general afirmou que espera contar com a ajuda da população xiita que vive no leste da cidade antes de lançar uma ofensiva no centro urbano da capital, de 5 milhões de habitantes. Apenas algumas horas antes da aproximação americana, um grupo de jornalistas foi levado pelo governo iraquiano ao aeroporto. O objetivo da visita era o de provar à opinião pública internacional que a situação estava calma nas proximidades da capital. Os jornalistas foram levados de ônibus pelas autoridades e só viram soldados iraquianos no aeroporto. As salas do terminal estavam totalmente vazias e havia alguns aviões de passageiros na pista. Na estrada entre Bagdá e o aeroporto, havia soldados e milicianos iraquianos que não davam sinais de nervosismo.