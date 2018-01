Painel da guerra: vala comum descoberta; irmão de Saddam preso Uma vala comum com aproximadamente 3.000 cadáveres foi descoberta nos arredores de Kirkuk, norte do Iraque, enquanto outras cinco eram encontradas no sul do país. De acordo com oficiais curdos citados pela emissora britânica BBC, a área onde foi encontrada a vala comum foi utilizada no fim dos anos 80, pelo Exército do Iraque. As valas teriam sido utilizadas pelas forças iraquianas não para sepultar, mas sim para queimar os corpos das vítimas. De acordo com autoridades curdas, cerca de 100.000 curdos foram assassinados no fim dos anos 80 pela "polícia étnica" de Saddam Hussein. Barzan Ibrahim al-Tikrit, meio-irmão de Saddam Hussein, foi capturado por forças americanas em Bagdá, segundo o Exército americano. O general Vincent Brooks disse que Ibrahim al-Tikrit, antigo diretor do serviço de espionagem iraquiano, foi capturado sozinho, com base em informações fornecidas por iraquianos. "Na manhã de hoje (quinta-feira) forças especiais dos EUA apoiadas pelos fuzileiros americanos capturaram Barzan Ibrahim al-Tikrit" disse Brooks, em entrevista em Catar. "Barzan é um consultor do líder do antigo regime, com conhecimento extensivo de como esse regime funcionava." "Não houve vítimas ou mortes entre as forças amigas ou entre as forças inimigas", finalizou ele. Barzan era o número 52 na lista americana dos 55 iraquianos mais procurados. O general Brooks disse ainda que as Forças Armadas dos EUA excluíram, neste momento, a possibilidade de um ataque militar à Síria, ou a um dos países vizinhos do Iraque, para capturar líderes próximos a Saddam Hussein. O general lembrou que a atual operação se chama ?Liberdade Iraquiana" e as missões dos soldados são exclusivamente para libertar o país do regime de Saddam. Sem referir-se diretamente ao texto, Brooks desmentiu a notícia publicada pelo jornal The Times, segundo a qual comandantes americanos prometeram lançar um ataque de surpresa contra Saddam se descobrirem que ele está escondido em algum lugar na Síria. Resgate histórico O saque do Museu Nacional do Iraque, após a derrocada do regime de Saddam Hussein, parece ter sido uma operação planejada e executada por bandos organizados, que tinham acesso a "certas facilidades", como chaves, denunciou o arqueólogo McGuire Gibson, professor da Universidade de Chicago e especialista no patrimônio cultural iraquiano. Possivelmente, os furtos foram comandados do exterior e algumas das peças podem estar sendo negociadas na França, Irã e outros países. Gibson foi um dos 30 historiadores e peritos em arte reunidos hoje na sede da Unesco, em Paris, para estabelecer medidas de proteção ao patrimônio iraquiano. Nos EUA, polícia federal, o FBI, anunciou que enviará agentes ao Iraque para ajudar na recuperação dos tesouros roubados do Museu. ?Estamos comprometidos em garantir que esses bens sejam devolvidos ao povo iraquiano?, disse o diretor do FBI, Robert Mueller. Veja o especial :