Painel da ONU vai investigar surto de cólera no Haiti

Ban disse em coletiva de imprensa hoje que está criando o painel independente para determinar de onde partiu a epidemia, já que há várias teorias sobre a origem do surto.

Especula-se no Haiti que a doença teria começado numa base de soldados nepaleses da ONU, instalada numa cidade onde centenas de pessoas adoeceram. Funcionários da organização rejeitam a ideia, afirmando que as condições sanitárias do local estavam perfeitas. Segundo Ban, o painel vai incluir epidemiologistas e microbiologistas e ele espera anunciar seus membros "o mais rápido possível". As informações são da Associated Press.