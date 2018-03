País analisa crise com governo da Venezuela O jornal israelense Haaretz publicou em sua edição de ontem que o governo do primeiro-ministro do país, Ehud Olmert, estuda a possibilidade de restringir as relações diplomáticas e comerciais com a Venezuela em razão das atitudes "anti-israelenses" do presidente venezuelano, Hugo Chávez. A razão seria o estreitamento de relações nos últimos meses entre Chávez e o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad.