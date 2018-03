Pais de americano que visitou Arafat recebem ameaças de morte Os pais de um voluntário americano que visitou o líder palestino, Yasser Arafat, em seu QG sitiado e praticamente destruído na cidade de Ramallah (Cisjordânia), foram obrigados a abandonar sua casa em Nova York devido a ameaças de morte. Adam Shapiro, de 30 anos, membro de um grupo de solidariedade aos palestinos, foi comparado por críticos ao "americano taleban" John Walker Lindh, que lutou ao lado da milícia afegã contra os EUA. Stuart e Doreen Shapiro deixaram Nova York, uma cidade com uma grande e influente comunidade judaica, para se hospedar na casa de parentes em outro Estado, segundo um outro filho do casal, Noah Shapiro. "As pessoas em Nova York interpretaram as ações de meu irmão como as de um terrorista, traidor e aliado de Arafat. E nada disso é baseado em fatos", afirmou Noah. Os pais de Adam, que são judeus, decidiram deixar a cidade depois de receberem ameaças através do telefone e de e-mails. Adam Shapiro, que diz não seguir nenhuma religião, apareceu várias vezes na televisão dentro do QG de Arafat, que foi invadido pelos israelenses na semana passada.