Pais de Kate Middleton encontram a rainha pela primeira vez

Documento assinado pela rainha com consenso para o casamento do neto, William

LONDRES - Os pais de Kate Middleton se encontraram pela primeira vez com a rainha Elizabeth 2ª e seu marido, o duque de Edimburgo, nesta quarta-feira, 20. O encontro ocorreu pouco mais de uma semana antes do casamento de Kate com o príncipe William.

Michael e Carole Middleton foram convidados para um almoço no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, que foi descrito por assessores como "informal e cheio de risadas". O evento começou às 13h (hora local), contou com a presença de poucas pessoas e durou pouco menos de uma hora e meia. William e Kate não foram convidados.

Ele estava trabalhando no País de Gales e ela estava fazendo compras na elegante King's Road, em Londres. Depois do almoço, os pais de Kate voltaram para sua casa, no vilarejo de Buckleburry, no condado de Berkshire.

A mídia britânica havia noticiado que os pais da noiva só conheceriam a rainha na recepção, após o casamento, no dia 29 de abril, mas fontes do palácio disseram que o almoço teria sido marcado pouco depois do anúncio do noivado, em novembro do ano passado.

Kate Middleton foi apresentada à rainha em maio de 2008, durante o casamento de um primo de William, Peter Phillips. "Havia muitos outros convidados e ela foi muito amigável", disse Kate em uma entrevista logo após o anúncio de seu noivado com o príncipe.

Segundo William, "Ela (a rainha) queria conhecer Kate havia algum tempo, então foi muito simpático da parte dela vir até nós e dizer oi. Conversamos um pouco e tudo correu muito bem."

