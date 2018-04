Pais de 'menino do balão' pagarão US$ 36 mil por farsa Os pais do menino norte-americano que supostamente estaria a bordo de um balão fora de controle, em um incidente ocorrido ano passado, se ofereceram para pagar US$ 36 mil em compensação às autoridades. A iniciativa ocorre após ter sido descoberta a farsa da família e os pais reconhecerem a tentativa de autopromoção no caso, que chamou a atenção das autoridades dos Estados Unidos e da imprensa de outros países.