Pais de Trayvon Martin estão chocados com absolvição

"Nós sentimos em nossos corações que nós conseguiríamos uma condenação", disse Tracy Martin, pai do jovem, no programa "Today", da rede de televisão NBC. "Nós sentimos que o assassino do nosso filho desarmado ia ser condenado pelo crime que cometeu".

No "Good Morning America", da ABC, Tracy Martin disse que sentiu que o júri não

teve uma chance de conhecer o adolescente. "Eles não o conheceram como um ser humano", disse ele.

Os pais de Martin disseram que ainda acreditam que Zimmerman, que se identifica como

hispânicos, só suspeitou de Martin porque ele era negro. Eles afirmaram que apoiam o a iniciativa do governo federal em analisar o caso. O Departamento de Justiça anunciou, no domingo, que planeja rever o caso para determinar se o promotores de direitos civis devem apresentar acusações criminais agora que Zimmerman foi absolvido.

O ex-guarda voluntário George Zimmerman foi absolvido da acusação de assassinato de segundo grau do jovem negro de 17 anos, que estava desarmado. A morte do menino provocou uma onda de debates nos Estados Unidos sobre racismo, autodefesa e justiça. Zimmerman foi absolvido também da acusação de homicídio. Fonte: Associated Press.