País enfrenta superlotação carcerária A crise no sistema prisional hondurenho é um problema crônico do país, que tem a taxa de homicídio mais alta do mundo e é palco de tráfico de drogas e confrontos entre gangues armadas. As cadeias do país, com capacidade para 6 mil presos, abrigam 12.500 detentos. Na última década, três incêndios em complexos prisionais atingiram o país.