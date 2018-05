País faz acordo com Iraque contra o PKK O premiê turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou ontem que a Turquia e o Iraque concordaram em trabalhar para expulsar o grupo rebelde Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) do norte do Iraque. Segundo Erdogan, ele e o premiê iraquiano, Nuri al-Maliki, assinaram um memorando para tornar viável um acordo de combate ao terrorismo. A proposta ainda precisa passar pelo Parlamento iraquiano.