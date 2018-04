País lamenta morte de marinheiros chineses O Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse no sábado lamentar a morte dos sete marinheiros chineses que estavam no navio ?New Star?, bombardeado pela guarda costeira russa no início do mês. No entanto, o órgão culpa o capitão indonésio pelo incidente por ter agido de maneira irresponsável ao violar as leis russas.