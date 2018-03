Pais recebem carta de soldado seqüestrado Os pais do soldado israelense Guilad Shalit, seqüestrado em 2006 pelo grupo palestino Hamas, receberam uma carta do filho. Segundo o jornal Haaretz, a mensagem - cujo teor não foi revelado - chegou ao escritório do Centro Carter, em Ramallah, na Cisjordânia. O Hamas exige a libertação de 1.400 presos palestinos em troca de Shalit.