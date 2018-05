País retoma busca por vítimas da ditadura O governo do Uruguai ordenou a retomada da procura pelos corpos dos desaparecidos da ditadura militar. As escavações serão feitas em um batalhão nos arredores de Montevidéu. Os trabalhos começarão em fevereiro. Segundo historiadores e organizações de defesa dos direitos humanos, os militares teriam assassinado 34 pessoas. Além disso, 106 civis foram executados no exterior, mas enterrados no Uruguai.