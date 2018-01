Pais vão a discoteca e largam bebê de 5 meses no carro Um homem foi detido depois de deixar sua filha de apenas cinco meses dentro de um carro enquanto ele e sua mulher visitavam uma discoteca em Limassol, uma cidade cipriota a 80 quilômetros de Nicósia, informou nesta segunda-feira a polícia local. Policiais viram o bebê sozinho dentro do carro por volta das 3h locais desta segunda-feira nas proximidades de uma casa noturna. O homem, um cipriota de 42 anos, apareceu cerca de meia hora depois acompanhado da esposa, informou a polícia. A mulher, uma estrangeira de 38 anos cuja nacionalidade não foi revelada, admitiu que eles deixaram a menina no carro, mas deixavam a discoteca de tempos em tempos para ver se ela estava bem, prosseguiu a polícia. Os dois foram detidos e indiciados por expor o bebê a perigo. O pai também foi acusado de resistir a voz de prisão, dizia um comunicado policial. A mãe foi libertada mais tarde e já está com a filha. O pai continua detido. A polícia notificou o serviço de assistência social sobre o incidente.