Países anunciam retirada parcial de tropas do Iraque Os governos do Reino Unido e da Dinamarca devem anunciar nesta quarta-feira, 21, a retirada parcial de suas tropas do Iraque. A Austrália, por sua vez, anunciou que manterá seu contingente militar no país por tempo indeterminado. O governo dinamarquês convocou uma coletiva de imprensa em Copenhagen para anunciar a saída dos 460 soldados que atuam sob o comando britânico na cidade de Basra, no sul do Iraque. O Reino Unido deve retirar um total de 3 mil soldados ao longo deste ano. O primeiro-ministro Tony Blair fornecerá maiores detalhes sobre esse processo durante seu discurso semanal na Câmara dos Comuns. De acordo com a BBC, um primeiro contingente de 1.500 soldados deve retornar ao Reino Unido nas próximas semanas. A outra metade voltará ao país antes do Natal. Nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro australiano, John Howard, voltou a afirmar que a Austrália não retirará suas tropas do Iraque. Ele confirmou ainda o envio de 50 a 70 instrutores ao país. De acordo com Howard, o Reino Unido anunciará apenas a redução de seu efetivo no Iraque, e não a retirada total. Segundo ele, a medida faz parte da transferência do controle da segurança no Iraque às autoridades do próprio país.