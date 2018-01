Países árabes acatam proposta de paz Os líderes árabes reunidos na cúpula da Liga Árabe, em Beirute, no Líbano, concordaram com o projeto de paz elaborado pela Arábia Saudita que oferece uma "relação normal" a Israel. Em troca, os países árabes querem a devolução dos territórios palestinos ocupados, um Estado palestino com uma capital em Jerusalém e uma solução justa para os refugiados palestinos. O comitê finalizou o texto adotando as idéias do príncipe saudita Abdullah como uma proposta formal que teve a aprovação de todos os membros árabes legais. Os líderes ainda não divulgaram uma resolução formal, mas as autoridades libanesas garantiram que a decisão já foi tomada. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Relações Exteriores do Líbano, Mahmoud Hammoud. "Quando Israel acatar as exigências dos países árabes, o conflito chegará ao fim, as partes estarão em paz, a segurança será alcançada para todos os países da região e uma relação normal com Israel será estabelecida", disse.