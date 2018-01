Países árabes acusam Israel de crimes de guerra Os países árabes, desanimados por não terem conseguido a investigação sobre um suposto massacre no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, nem obtido a condenação do governo israelense por parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), denunciaram Israel por crimes de guerra na Assembléia-Geral da organização. O embaixador interino da Síria, Fayssal Mekdad, disse que os diplomatas árabes vão levar a denúncia apresentada no Conselho de Segurança para uma sessão especial de emergência da Assembléia-Geral, que deverá ocorrer entre segunda e terça-feira. As nações árabes buscam a aprovação de uma resolução que acuse Israel de crimes de guerra durante suas incursões na Cisjordânia, no âmbito de uma ofensiva iniciada em 29 de março, após uma série de atentados suicidas palestinos contra civis israelenses.