Países árabes devem pedir votação no Conselho de Segurança sobre Estado palestino

Em outubro, os palestinos informalmente compartilharam o esboço de uma resolução com os países árabes e alguns membros do Conselho pedindo o fim da ocupação israelense até novembro de 2016.

O texto não foi formalmente distribuído para o Conselho, que é formado por 15 nações, uma medida que só pode ser feita por um país membro. Não está claro se a resolução será colocada em votação.Estados árabes já apoiaram a ideia de apresentar uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU, mas ainda precisam finalizar o texto e definir uma data para apresentá-la.Na abertura de uma sessão da Liga Árabe no Cairo, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou que a resolução será discutida “para ser entregue ao Conselho de Segurança”.O chefe da Liga Árabe, Nabil al-Araby, aparentemente sugeriu que o texto final seria endossado e enviado para votação.“É natural que a questão da Palestina vá para o Conselho de Segurança da ONU, para a emissão de uma resolução que estabeleça um prazo para o fim da ocupação”, afirmou.Palestinos reivindicam um Estado na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza, sendo Jerusalém Oriental a capital. Essas terras foram capturadas por Israel na guerra de 1967.Israel aceita a ideia de uma "solução de dois países", de um Estado palestino independente e democrático convivendo com o país judeu, mas não aceita as fronteiras de 1967 como base para as negociações finais, citando, entre outras coisas, preocupações com a segurança.

A última rodada de esforços para a construção de uma resolução conjunta fracassou em abril, e as relações entre os dois lados pioraram depois de uma guerra de 50 dias entre Israel e militantes do Hamas na Faixa de Gaza neste ano. Desde então, palestinos vêm dizendo que não veem outra opção para o reconhecimento do Estado a não ser a busca unilateral.

Diplomatas disseram que França, Grã-Bretanha e Alemanha estão preparando outro texto para pôr fim ao conflito. Essa iniciativa pode ser acelerada caso o esboço palestino ganhe força.A França alertou na sexta-feira que reconheceria o Estado Palestino se o esforço internacional para impedir o impasse falhasse.Parlamentares franceses realizarão uma votação simbólica em 2 de dezembro para decidir se o governo deve reconhecer os territórios palestinos como um país, após medidas similares de Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda e Espanha.

(Reportagem de Lin Noueihed, Maggie Fick e nd Ali Abdelaty)