Países árabes exigem fim de incursão israelense em Gaza Países árabes exigem, em uma proposta de resolução para o Conselho de Segurança da ONU, que Israel interrompa imediatamente sua incursão no norte da Faixa de Gaza, onde combates já deixaram mais de 60 palestinos mortos. A proposta, apresentada numa reunião de emergência convocada a pedido dos países árabes, determina o fim imediato das operações no norte de Gaza e a implementação do plano de paz conhecido como "mapa do caminho". A proposta árabe se segue a uma declaração do secretário-geral da ONU, Kofi Anna, que disse, segundo um porta-voz, que a incursão israelense - iniciada com o objetivo de impedir que palestinos usem mísseis contra civis israelenses - "causou a morte de dezenas de palestinos, entre eles crianças".