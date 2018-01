Países árabes vão pedir à ONU o cessar-fogo As nações árabes decidiram pressionar por uma resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas conclamando a um cessar-fogo no Iraque, mas estão certas de que vão enfrentar a oposição dos Estados Unidos. O grupo árabe, que reúne 22 países nas Nações Unidas, vai mandar uma carta para o atual presidente da Assembléia Geral, Jan Kavan, nesta terça-feira, pedindo uma reunião, afirmou o embaixador do Iêmen nas Nações Unidas, Abdullah Alsaidi, o presidente do grupo neste mês. O grupo vai pedir uma resolução ?muito suave?, disse Alsaidi nesta segunda-feira. ?Vamos pedir o cessar-fogo, respeito pela soberania do Iraque, integridade territorial. Vamos pedir a unidade do Iraque.? Mas o embaixador dos Estados Unidos, John Negroponte, disse, na semana passada, que os Estados Unidos não pensam que levantar a questão na Assembléia Geral seja ?necessário ou desejável?. A pedido das nações árabes e islâmicas, o Conselho de Segurança teve um encontro aberto sobre o Iraque nos dias 26 e 27 de março, mais de uma semana depois do início da guerra. Negroponte disse que houve uma ?ampla discussão? no conselho, que está resolvendo a questão, então ?não vê necessidade alguma de uma discussão da questão do Iraque na Assembléia Geral?. Veja o especial :