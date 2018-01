Países começam a retirar cidadãos do Líbano Governos de países da Ásia e da região do Pacífico começaram nesta segunda-feira a trabalhar para a retirada segura de seus cidadãos do Líbano. O refúgio escolhido é a Síria. A Austrália definiu as rotas mais seguras para a retirada, enquanto Tailândia, Nova Zelândia, Japão e Filipinas também ajudam seus cidadãos a fugirem da violência do Oriente Médio. A Indonésia retirou 45 cidadãos no domingo e outros 35 estão programados para deixar o país o mais rápido possível, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Aproximadamente 5 mil australianos em viagem no Líbano se registraram na Embaixada Australiana no país e acredita-se que pelo menos 25 mil vivem no Líbano. Os 86 do primeiro grupo de australianos retirados foram de ônibus para a Síria nesta segunda-feira. Oficiais filipinos estimam que aproximadamente 30 mil trabalhadores morando no Líbano e três igrejas foram identificadas na região de Beirute como refúgio seguro. Cerca de 500 filipinos foram abrigados em uma das igrejas. Já o Ministério das Relações Exteriores determinou que todos os japoneses das províncias no sul do Líbano, Chouf e Bekka, deixem o país imediatamente. Aproximadamente 70 japoneses estão registrados como residentes no Líbano. A Tailândia enviou veículos da Síria para a retirada de 25 cidadãos. Outro grupo de 25 será retirado em seguida. A China disse nesta segunda-feira que enviou a maior parte de seus cidadão para a Síria e avisou para que todos que ainda estão no Líbano saiam imediatamente. Não há um número exato de chineses na região. A Coréia do Sul informou que 36 de seus 60 cidadãos podem já ter deixado o país em direção à Síria. Ação conjunta O governo da Nova Zelândia informou que está trabalhando em conjunto com o Reino Unido e a França para retirar seus cidadãos da região de conflito. A Nova Zelândia não tem embaixada no Líbano. A Itália retirou nesta segunda-feira 383 pessoas, em sua maioria italianas, de Beirute, através da embaixada italiana na capital libanesa, informou o Ministério de Exteriores em Roma. Todos foram levados em 17 ônibus para o porto de Beirute, onde embarcarão em um navio da Marinha Militar italiana que as levará ao Chipre, segundo a Unidade de Crise de Assuntos Exteriores, que há dias planeja a repatriação de italianos que estão no Líbano. Os italianos retornarão a Roma nesta segunda-feira à noite. No domingo, mais de 350 pessoas, em sua maioria italianas, chegaram ao aeroporto romano de Fiumicino procedente do Líbano. Os retirados tinham feito escala no Chipre e entre os passageiros havia muitas crianças.