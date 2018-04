Países da Alba decidem tirar embaixadores de Honduras

A Alba é integrada por nove países da região, entre eles Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua, Honduras, Cuba e outros do Caribe. Os líderes do grupo se reuniram na Nicarágua para tratar da situação hondurenha, em atitude semelhante a de líderes do Sistema da Integração centro-americana e do Grupo do Rio. O atual presidente do Grupo do Rio, Felipe Calderón, condenou o golpe de Estado contra Zelaya, deposto no domingo.