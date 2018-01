Países da ONU poderão fazer mea-culpa por racismo Os países-membros das Nações Unidas estão perto de fazer uma mea-culpa pelos estragos raciais causados pelo colonialismo nos continentes africano, asiático e europeu. Esboço da Declaração contra o Racismo, que será apresentado na 3ª Conferência das Nações Unidas sobre a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, em Durban, na África do Sul, do dia 31 até 7 de setembro, reconhece que a escravidão e outras formas de servidão contribuíram para os conflitos armados e o desrespeito à diversidade cultural. Relatório com 94 pontos reafirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos e sugere ações para garantir melhores condições de vida a populações que ainda sofrem os efeitos da má organização dos Estados, especialmente comunidades negras, indígenas e de imigrantes asiáticos. O documento é inspirado na luta "heróica" da população da África do Sul contra a institucionalização do apartheid, sistema que dividiu o país entre negros e brancos. Com 24 páginas, o esboço é uma prévia dos conflitos de interesses que prometem marcar o encontro de Durban. Frases inteiras do documento foram sublinhadas, pois dependem de negociação final. "Muitos pontos não tiveram consentimento de todos os países que participaram dos trabalhos", diz o secretário nacional dos Direitos Humanos, Gilberto Saboia. O texto foi feito no início deste mês, em Genebra, por dois grupos de trabalho do Comitê Preparatório da Conferência. Um dos pontos de conflito é o artigo 21, que aponta relação entre o racismo, a xenofobia e a intolerância correlata com "fatores históricos, como escravidão e outras formas de servidão e colonialismo". É aí que nem todos os países, especialmente os desenvolvidos, querem admitir culpa. O documento ressalta que a estrutura dos Estados, especialmente na África, levou mulheres e crianças a condições desumanas e de extrema pobreza. "Todos faremos uma mea-culpa", antecipa Saboia. A ONU afirma que boa parte dos Estados políticos e instituições não reconhecem valores e características raciais. E sugere a criação de programas educacionais, que respeitem diferenças, na promoção da igualdade social. "Nós afirmamos que é preciso colocar um fim à impunidade nas violações dos direitos humanos", diz o relatório. Os imigrantes originários dos países pobres têm capítulo especial no relatório. A ONU propõe ações para impedir discriminação de órgãos como a polícia com as comunidades estrangeiras e programas de qualificação profissional. A situação dos refugiados é outro ponto destacado pelo relatório. Os tratados internacionais ainda não conseguiram garantir a assistência aos perseguidos políticos. Uma comitiva de 50 representantes do governo e de entidades não-governamentais levará à conferência de Durban documento com propostas do Brasil para a eliminação do racismo. Aprovado no último dia 20, o documento defende, por exemplo, cotas de vagas para negros nas universidades. O governo reconhece, porém, que para a medida ser colocada em prática serão necessárias inúmeras experiências-piloto. "Não vamos resolver o problema por decreto", diz o secretário nacional dos Direitos Humanos, Gilberto Saboia. Na avaliação do secretário, governo e sociedade devem estar atentos aos "impulsos" de volta ao passado que surgem em diferentes setores e nas ruas. "A sociedade ainda é muito impregnada de uma mentalidade antiquada em termos de relações pessoais", acredita.